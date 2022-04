El traje de lunares de Rocío Osorno que querrás llevar para ser la mejor vestida en Sevilla, una boda o en la Feria de Abril

Rocío Osorno es fiel a todos los pasos de Semana Santa y a la Feria de Abril. No teníamos ninguna duda, que nos dejaría sin palabras con sus conjuntos durante estas dos festividades. La influencer es de Sevilla, y conoce, mejor que ninguna, la importancia que tiene el mes de abril y el inicio de mayo en los estilismos. Si tienes pensado hacer una escapada express o ir al Real con tus amigas, la mejor guía de inspiración es Rocío Osorno. El primer look es la confirmación del estampado de lunares, eso sí, de una manera elegante y sofisticada. Sí, tuvimos que ir corriendo a por el conjunto romántico de Zara que llevó Rocío Osorno, en este caso sucederá lo mismo.

Una chaqueta y un pantalón corto con estampado de lunares, sin olvidar una camisa negra básica, es lo único que necesitas para estar tan espectacular como Rocío Osorno. ¿De dónde son las prendas de la diseñadora? En esta ocasión, renovó su fondo de armario con la firma Sezane.

Está claro que durante la primavera necesitamos ayuda para nuestros looks. Rocío Osorno, siempre que sube una imagen a Instagram, nos soluciona esa emergencia de moda. Para esta Semana Santa, o si quieres ir atrevida y elegante a la Feria de Abril, el outfit de la influencer es la mejor opción.

¿Quieres saber más sobre el look de Rocío Osorno? No pierdas detalle. Hemos encontrado todas las prendas que llevó para disfrutar de sus vacaciones en Sevilla.

CHAQUETA CHRISTIE (160€)

Maxilunares crudo fondo negro. FOTO: Sezane

SHORT ROME (95€)

Pantalón corto con estampado de lunares. FOTO: Sezane

CAMISA LÉA (95€)

Camisa negra básica. FOTO: Sezane

Tres prendas para un conjunto elegante y sexy. El pantalón es el eje central del conjunto, debido a que al ser un short, tiene un efecto pierna infinita que queda espectacular. La influencer de nuevo nos conquista con este outfit de flamenca en versión traje.

Rocío Osorno complementa el look con una maxi cartera de mano y unos pendientes dorados. No podemos dejar pasar, el detalle de los labios rojos. En resumen, es el mejor look que hemos visto para ir sutil y formal esta Semana Santa.