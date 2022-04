Los mejores acondicionadores para los cabellos rubios más exigentes y difíciles de dominar

No nos olvidamos que hace unas semanas, comentamos que el color de cabello de este verano sería el rojizo como el pelo de Kendall Jenner, pero las tendencias cambian de un día para otro. Después de ver el rubio decolorado de Gigi Hadid, no tenemos ninguna duda que será uno de los tonos que dominarán en las peluquerías en estos meses. Si eres rubia o quieres cambiar el color de tu cabello, tienes que tener los mejores productos para cuidar el pelo. Al igual que el rizo, necesita de un champú o acondicionador determinado, sí eres rubia, tienes que tener el indicado. Por ese motivo, Carmen Lomana tiene una melena de profesional.

El pelo rubio es más sensible que el pelo castaño. En consecuencia, al ser un cabello más delicado tienes que prestar más atención, y más con el comienzo del buen tiempo debido a la intensidad de los rayos del sol en el pelo. Las melenas rubias tienden a perder el color, el brillo y a deshidratarse con más frecuencia.

¿Cuál es el secreto para mantener con brillo y sano una melena rubia? Sin ninguna duda, un acondicionador es la clave. Mediante una rutina capilar basada en la hidratación, notarás una mejora en el pelo y en su acabado final después del secado. Champú, acondicionador, mascarilla de forma frecuente y sérum, son los cuatro productos que tienen que estar en la balda de tu baño.

En esta ocasión, nos hemos centrado en un acondicionador. Un producto que aunque no lo creas, se tiene bastante olvidado. Así el pelo estará bien cuidado y vas a notar una melena reparada, hidratada y muy suave. ¿Piensas que no tienes un acondicionador indicado? No te preocupes, sigue leyendo.

Hemos elaborado una lista con cuatro acondicionadores para melenas rubias. Desde Teresa Andrés, María Pombo o Chiara Ferragni han utilizado o seguro que empezaran a añadirlo en su rutina de belleza. Son productos capilares con vitaminas y extractos de frutas.

ACONDICIONADOR FORTIFICANTE INTENSO (33,99 €)

Acondicionador fortificante para cabellos rubios. FOTO: KÉRASTASE

Este acondicionador es uno de los más vendidos en Sephora. Ayuda a recuperar el brillo perdido por agentes externos, principalmente porque contiene dos ingredientes: La flor de edelweiss y ácido hialurónico.

ACONDICIONADOR CON BANANA (29,99€)

Acondicionador ultranutritivo con banana y coco. FOTO: BRIOGEO

Cualquier producto que contenga extracto de fruta, como la banana, es fundamental para revivir el pelo. Este producto cuida los cabellos rubios con mucha delicadeza. Te encantará por su textura de smoothie.

ACONDICIONADOR DE JENGIBRE (7,50€)

Acondicionador para cabello seco. FOTO: The Body Shop

Formulado con jengibre, este acondicionador de The Body Shop está indicado para calmar y recuperar el cabello. Por cierto, contiene aloe vera orgánico y corteza de abedul, dos componentes recomendados para cabellos rubios.

ACONDICIONADOR CON VITAMINA E (9,79€)

Acondicionador para suavizar el cabello rubio. FOTO: L'Oréal Professionnel

L’Oréal nunca falla en sus productos y para melenas rubias, tienen el mejor acondicionador. Está recomendado por expertos porque contiene polifenoles de Acai, un antioxidante que se extrae de las bayas de Açai. Este ingrediente es antioxidante y previene la pérdida del color.