Alerta sanitaria: Sanidad advierte de los peligros de consumir frutas y hortalizas troceadas

Los beneficios del consumo de frutas y hortalizas de forma habitual es un hecho que prácticamente nadie discute en la actualidad. Algunas campañas, además, como la de “5 al día”, han remarcado en los últimos años la necesidad de ingerir una cantidad considerable de este tipo de alimentos debido a sus grandes ventajas para la salud. Algo que un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women’s en Boston (Estados Unidos) ha confirmado en un estudio publicado el 1 de marzo en la revista científica “Circulation”.

Gran fuente de vitaminas, fibra y nutrientes esenciales, las frutas se han convertido en un símbolo de las dietas saludables. No obstante, existen ciertos criterios de higiene si la consumimos directamente cortada de un establecimiento.

Según lo establecido por el Reglamento (CE) Nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios, establece que los operadores de empresas alimentarias son los principales responsables de la seguridad alimentaria. Además, estipula que los alimentos que no puedan almacenarse con seguridad a temperatura ambiente mantendrán una cadena de frío, siendo necesario establecer unos requisitos relativos a la temperatura basados en una evaluación científica de los riesgos. No obstante, se permitirán períodos limitados no sometidos al control de temperatura por necesidades prácticas de manipulación, siempre que ello no suponga un riesgo para la salud. Por su parte, el Reglamento (CE) Nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, establece unos determinados criterios de seguridad y de higiene para frutas y hortalizas troceadas.

Sin embargo, en la normativa europea, no se establecen condiciones específicas de temperatura de conservación para este tipo de presentación de frutas y hortalizas. En este sentido, la obligación de refrigeración puede presentar dificultades prácticas en el caso de las frutas voluminosas como, por ejemplo, el melón, la sandía, la piña y la papaya. Por ello, un comité científico ha evaluado si es posible mantener a temperatura ambiente estas frutas voluminosas cortadas por la mitad en establecimientos de comercio al por menor durante un tiempo limitado, garantizando la seguridad de los consumidores.

Factores de riesgo

Melones y sandías cortados en un comercio

Para ello, han sido revisados, para cada una de las cuatro frutas, los factores asociados a la presencia y crecimiento de peligros biológicos, así como los estudios publicados sobre prevalencia de patógenos, alertas y brotes de toxiinfección alimentaria, estudios de desafío y estudios basados en modelos de microbiología predictiva. En base a la información disponible, se concluye que el almacenamiento a temperatura ambiente del melón, la sandía, la papaya y la piña cortadas por la mitad puede suponer un riesgo sanitario ya que las condiciones fisicoquímicas son compatibles con el crecimiento de patógenos de transmisión alimentaria, como: Salmonella spp., Escherichia coli verotoxigénico o Listeria monocytogenes. Según la investigación, el melón, la sandía y la papaya toleran el crecimiento de patógenos, mientras que la piña no, debido a los niveles más bajos de pH de la fruta. A pesar de lo anterior, el almacenamiento de la fruta cortada por la mitad a temperatura ambiente durante tiempos cortos no parece tener una influencia significativa sobre el desarrollo de patógenos de transmisión alimentaria, siempre que se acompañe de una refrigeración inmediata posterior y que el producto se consuma en un tiempo suficientemente corto.

Por tanto, se pueden admitir temperaturas por debajo de los 25ºC durante un tiempo inferior a tres horas en un lugar suficientemente ventilado y preservado de luz solar, seguido de un almacenamiento continuo a temperaturas que se encuentren por debajo de los 5ºC. No obstante, en el caso de la piña, dichas condiciones se podrían reevaluar. Asimismo, se recomienda descartar para este tipo de presentación las frutas con un excesivo grado de madurez, o que presenten heridas o hendiduras en su superficie. Por último, se recomienda que los establecimientos del sector sigan unas escrupulosas prácticas higiénicas, que controlen las condiciones de exposición y de conservación y que establezcan las medidas necesarias para prevenir una posible contaminación cruzada.