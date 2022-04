Este es el color de pelo de la temporada según los expertos, y te contamos cómo pedirlo en tu peluquería

Una de las tendencias capilares más habituales en cuanto se aproxima el buen tiempo es la de cambiar los tonos más oscuros por reflejos claros que simulen los rayos del sol. Es algo que pasa especialmente en las melenas castañas, cuyas propietarias solemos acudir corriendo a la peluquería para aclarar gracias a mechas de todo tipo. Pero también pasa en las rubias, que aprovechan esta época para subir su color en intensidad y claridad.

Aunque si lo que quieres es un cambio de look y apostar por un color diferencia y de plena tendencia este artículo te interesa especialmente. Y es que hemos acudido a toda una experta pasa saber de primera mano cuál será el color más demandado en las peluquerías esta temporada. Rosi Fernández, Directora del Salón de Belleza Ananda Ferdi, y especialista en coloración y tratamientos, lo tiene claro:

“Sin duda el color de temporada es el rubio en toda su gama. Para esta primavera-verano los tonos dorados o rubios nórdicos siguen siendo los más punteros”. En España existe una cierta tendencia a ser rubio a toda costa, hay una “adicción a las mechas” y en mi opinión no todo vale. Entre las españolas no es nada facial conseguir tonos fríos, rubios muy claros ya que predominan los pigmentos negros o marrones, pero con tiempo, paciencia, buenos productos y buenas manos se consiguen tonos ideales que dan mucha luz a las pieles rosadas o claras. Huir de esos tonos rojizos o anaranjados en los que suelen tornar algunos tintes, cubrir canas o dar brillo al cabello sin que quede artificial me parece fundamental a la hora de elegir una coloración.

En cabellos finos o débiles debemos utilizar otro tipo de coloración, ya que para llegar a estos tonos hay que decolorar y el cabello sufre en exceso. Los colores más dorados, más trigo o más cobre son más fáciles de conseguir, además de ser tonos muy veraniegos que dan mucha luz y brillo al cabello. Se puede comenzar aplicando unos reflejos y aportando puntos de luz al marco de la cara. O también dar un color rubio cobre por todo el cabello, que además es ideal para pieles con pecas o blancas. Pero para tener un color perfecto , actual y brillante es fundamental tener el cabello cuidado y sano.

¿Cuáles son las claves de un buen color? Para Rosie este proceso pasa primero por un buen diagnóstico, apostar por productos de calidad e ir a tu salón relajada y con tiempo, ya que una buena coloración necesita tiempo. También en opinión de esta experta es fundamental dar importancia al pre y post color: una hidratación previa o una oxigenación para eliminar impurezas, sellar el color y que se mantenga más tiempo, por ejemplo, con tratamientos que lo hidraten, nutran o potencien el brillo. Y por último cuidar adecuadamente el cabello en casa.