Las chicas que adoran el verano (y Mallorca) van a amar el vestido de María Pombo que es moda y tipazo con un escote maravilloso a la espalda

Tengas una boda o no, el vestido de María Pombo es el que van a amar las chicas que adoran los eternos veranos y Mallorca. Porque si hay algo que diferencia a Palma de otras islas es su elegancia. Y María Pombo nos ha enamorado con este vestido en un evento que tuvo anoche en Madrid y para la ocasión quiso estrenar uno de los nuevos vestidos de su marca, Name The Brand. Un diseño que solo verlo nos ha transportado a todas esa noches infinitas y mágicas de verano, con sus atardeceres a pie de playa, sus azoteas y sus faldas al viento. Pero si algo nos ha enamorado de este vestido es de su maravillosa espalda.

Y spoiler, también te vas a enamorar cuando lo veas. Y ya tengas una boda, bautizo o comunión o simplemente para disfrutar de un verano mágico y mejor que el anterior, vas a necesitar este vestido para ser la mejor vestida de Palma y de Madrid.

Vestido Margarita (149,95€)

Vestido Margarita. FOTO: Name the brand

Un vestido que está para comprar en pre-order y que te llegará a partir del 24 de mayo. Se trata de este vestido vestido largo con manga abullonada en tejido seersucker de cuadros. Escote redondo abierto en espalda con abertura en cintura, lateral y espalda. ¡Una maravilla!