Aitana revoluciona las redes con su nuevo look (al más puro estilo Jane Birkin) para convertirse en la protagonista de una película de Netflix

Estamos muriendo de amor y no es para menos. ¿Estamos chillando? Sí, estamos chillando como dirían los millenials y nosotras ahora mismo somos una de ellas. Aitana es la nueva estrella de la próxima película de Netflix que ha empezado a rodar hoy mismo en Madrid. Si hace unos meses se convertía en la protagonista de la nueva serie española de Disney+ junto a su novio y actor Miguel Bernardeau. Ahora lo hace en solitario y para Netflix, ahí es nada. Y es que parece que Aitana Ocaña se ha decidido en compaginar su carrera de cantante con la de actriz, y de la serie ahora pasa a la película. Pero no solo estamos flipando con eso, si no también por el nuevo cambio de look de Aitana Ocaña y como no, de la mano del mago de las melenas más increíbles de España, Jesús de Paula que se ha inspirado en Jane Birkin para el look de la joven catalana.

Se trata del remake de la comedia francesa Tras la pared (Un peu, beaucoup, aveuglément), que triunfó en 2015 y que ahora ha comenzado a rodarse en Madrid con producción española. Aitana encarnará a una joven pianista que se prepara para una audición. Él (Fernando Guallar), un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio. “Solo una delgada pared les separa... ¿lograrán aprender a convivir?”, remarcan desde Netflix. Dirigida por Patricia Font (ganadora del Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por Café para llevar), escrita por Marta Sánchez y producida por Tripictures, Second Gen Pictures y Blind date Productions, completan el reparto Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous y Miguel Ángel Muñoz, entre otros. ¡Qué maravilla!

Aitana se convierte en actriz de Netflix. FOTO: @aitanax

El rodaje de la primera película de Aitana para Netflix se rodará durante 7 semanas y tendrá lugar íntegramente en Madrid. De momento, eso sí, no tiene fecha de estreno. Necesitamos saber cuando se estrenará, ya os lo decimos.

Stories de Jesús de Paula. FOTO: @jesusdepaula

Además, Jesús de Paula ha explicado en su cuenta de Instagram que se ha inspirado Jane Birkin para crear la melena de Aitana para su personaje. Y también su maquilladora de confianza Alex Saint ha comentado que nunca había tenido que maquillar a Aitana tan natural, “adiós overlip, hola pecas”.