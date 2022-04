Aitana se ha cortado (mucho) el pelo y su nuevo look ha revolucionado Instagram y todas las tendencias de la primavera

Lo ha vuelto a hacer. Cada vez que Aitana Ocaña cambia de look, revoluciona las redes sociales y a todos sus seguidores. Y esta vez no podía ser menos. Si es febrero colapsó Instagram al pasarse al pelirrojo para la serie que está grabando junto a su novio y actor Miguel Bernardeau, hoy lo hace diciendo adiós a su larga melena para pasarse a una melena mucho más corta. Eso sí, sigue siendo pelirroja y con su característico flequillo. Que si él, no sería Aitana.

“Era tiempo de cambio… Pelo sanito de la mano de Pantene, y con eso os cuento que soy la nueva embajadora de Pelo Pantene. Y además con nuevo look” explica la cantante desde su cuenta de Instagram. Así es amigas, Aitana no para de cosechar éxitos y ahora también se ha convertido en la nueva embajadora de Pantene como Sara Carbonero o Paula Echevarría.

La melena XXL de Aitana ha pasado a ser una media melena con puntas peinadas hacia dentro y el flequillo cortina al estilo Bardot o lo que es lo mismo, con una apertura central a la que no no tiene acostumbradas. Pero que os vamos a decir, si a esta chica todo le queda fenomenal y a nosotras nos encanta.