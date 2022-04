Amelia Bono tiene claro que ya puedes sacar tu falda midi más boho (y veraniega) del armario para combinarla con un jersey y botas cowboy blancas

Ay amigas, con este tiempo de locos ya no sabemos ni como vestirme y por lo que veo no soy la única. El lunes estábamos todas vestidas con prendas de lo más veraniega y ayer de golpe recuperemos el abrigo del armario. Por eso ha sido ver a Amelia Bono e inspirarnos totalmente con este look que ha combinado una falda midi de lo más boho y primaveral con un jersey de esos que hemos llevado todo el invierno. Una combinación que a priori parece imposible pero cuando la veas en la hija de José Bono vas a entender porque nos ha gustado tanto.

Y es que Amelia Bono ha combinado una falda midi de lo más boho en tonos azules y tostado con volantes que solo nos inspira a verano en Ibiza pero que la socialité española ha demostrado que se puede combinar de la mejor manera con un jersey de lana. ¡Os va a encantar!

Un estilismo que queremos copiar este mismo viernes a Amelia Bono para brillar por las calles de Madrid. Y es que nos ha dejado claro que una falda midi boho con botas cowboy y un jersey de lana es la mejor combinación posible que podemos hacer en estos días fríos de primavera.