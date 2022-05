María Pombo y María Fernández-Rubíes tienen el vestido más bonito del verano por el que no te va a importar ir igual que tu amiga a cualquier evento

Cuando el vestido más bonito del verano llega en mayo, eso solo puede significar una cosa, que la ola de calor está pegando fuerte y que el verano ha llegado antes de tiempo para enamorarnos con este vestido de la nueva colección de Name The Brand que vas a querer llevar seas una invitada perfecta a cualquier evento los próximos meses o para una comida con amigas. Y es un vestido tan bonito que te va a dar igual ese momento de coincidir con el mismo vestido con otra persona, lo que hace una semanas llamamos, ‘hacer un Letizia’, por ese momento de coincidencia estilística tan bien llevado por nuestra Reina. Y ahora han sido María Pombo y María Fernández-Rubíes, las que han coincidido con el mismo vestido. Pero ellas lo han hecho a sabiendas ya que era la presentación de la nueva colección de la marca de ropa de la Pombo, Name the Brand, y querían que nos enamoráramos perdidamente de este vestido que grita verano por los cuatro costados.

Un vestido de esos que cuando lo ves sabes que se va a convertir en tu comodín del verano y que va a ser el gran protagonista de tu armario y de tu maleta para los próximos meses de calor. Un diseño de esos que vas a querer llevar con sandalias a cualquier evento o con alpargatas, botas cowboy o zapatillas para el día a día o una comida con amigas. Porque lo que tenemos claro es que va a ser nuestro uniforme para los días de más calor.

Vestido Bloody Mary (149,95€)

Vestido Bloody Mary. FOTO: @namethebrand

Se trata de este vestido de tirantes largo en gasa con estampado efecto tie dye de colores, escote pico con nudo y anudado en el cuello. ¿No os parece precioso? Nosotras tenemos claro que va a convertirse en el rey de todas nuestras vacaciones de verano.