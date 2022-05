De lunes a viernes vas a llevar este top crochet con flores de Springfield que tiene efecto vientre plano

Siempre hay una prenda que solemos repetir. Tanto por comodidad o por llevar nuestro color favorito, esa prenda la combinamos con todo, y nos resuelve nuestras dudas cuando no sabemos qué ponernos. Por supuesto, este verano hay un top del que te vas a enamorar, incluso más que por los pantalones campana de Victoria Federica o cualquier vestido de verano de María Pombo. Hace unas semanas, Begoña Vargas subió un auténtico lookazo a Instagram con un top crochet que nos dejó con la boca abierta. Así es normal que repitas una misma prenda, todo el mundo te entenderá.

Da igual si tienes una reunión por zoom, una entrevista de trabajo, ir a la cena con espectáculo de Bule Bule Madrid o salir a bailar con tus amigas a la Bresh. Este top crochet, sirve para todos esos eventos que tienes marcados en la agenda. Queda fenomenal con un vaquero de tiro alto, una minifalda satén o un short de tejido vaquero bicolor.

Al igual que los vestidos de flores o una camisa básica es un comodín para cualquier ocasión, el top crochet de Begoña Vargas también lo es. Tanto las chicas con curvas o las mujeres petite, se quedarán enamoradas con este top, que por cierto, cuando descubras cuál es la firma vas a alucinar. Eso sí, no es de Zara o Mango.

Ahora que ya estamos en pleno verano, el top crochet de Springfield es ideal para estos días de calor. Conseguirás un outfit de 10 y además, no pasarás calor a lo largo de tu día en la sauna de la ciudad. Seguro que muchas de nuestras influencers favoritas, tendrán este top en las maletas de viaje.

No pierdas detalle y descubre cómo es el top crochet de Springfield que enamoró a Begoña Vargas, y ahora a nosotras. No podemos olvidar que tiene un efecto vientre plano. ¡No falta ningún detalle!

TOP CROCHET FLORES (35,99 €)

Top crochet floral. FOTO: springfield

Porque no hace falta vestirse con prendas que no sean afines a nuestro estilo, para encontrar un look ideal. Este top crochet floral tiene todas las tendencias que buscamos en 2022. Tanto por el tejido, el diseño y estampado, se convertirá en la prenda favoritas de las mejores vestidas este verano.

¿Vaquero o falda? Esta pregunta la tienes que resolver tú misma. A nosotras nos parece que queda igual de bien, con un denim de tiro alto o bicolor, que con una minifalda o falda midi en satén.