No hay noche eterna de verano que se le resista a Carmen Lomana con este vestido de estilo boho de lo más colorido que van a amar nuestras sandalias doradas

La elegancia y el buen gusto es ella. Y es que no nos cansaremos de decirlo, pero no hay día que Carmen Lomana no nos deje un estilismo perfecto para copiar y este miércoles por la noche lo ha vuelto a hacer con el vestido más boho y colorido que nos traslada a todas esas noches de verano que tenemos por delante. Porque aunque parezca que ya estamos en verano, con esta ola de calor que tenemos en buena parte de España, como diría La Vecina Rubia, aún quedan 5 domingos por delante para que llegue el verano. Pero Carmen Lomana, en esa agenda que tiene ella sin un hueco libre, ya ha disfrutado de esa noches mágicas de verano rodeada de amigos en las que solo nos importa disfrutar. Eso sí, ella siempre con un lookazo de los suyos marcando tendencia y derrochando moda y buen gusto. Porque si hay algo que se le da bien a la socialité es ser un icono de moda y toda una influencer en España.

Para este miércoles noche de fiesta con amigos, Carmen Lomana ha lucido un vestido de estilo boho chic de esos que nos trasladan directamente al sueño de una noche de verano. Un diseño vaporoso, largo y de manga corta, multicolor de esos que además de resaltar el bronceado, hace que seas una de las mejores vestidas del lugar.

Carmen Lomana en su cuenta de Instagram. FOTO: @carmen_lomana

Un vestido de esos que solo nos evoca a todas las noches de verano que tenemos por delante para disfrutar. Un diseño que a la vez es perfecto para llevar por el día con alpargatas o sandalias planas y por la noche con unas buenas sandalias de tacón. Aunque no se puede apreciar bien de que color ha combinado Carmen Lomana este maravilloso vestido, nosotras apostaríamos por las eternas sandalias doradas que cada verano no dejamos de meter en nuestra maleta de vacaciones y que nos solucionan todos los looks de día y de noche, ya sea con un tacón sensato o un taconazo para sentirte de lo más empoderada.