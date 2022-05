La elegancia (y el buen gusto) a cualquier edad es Isabel Preysler con pantalones de vestir de campana que estilizan y te hacen parecer más alta

En Madrid no hay día que no hayan decenas de eventos a los que podamos ver acudir a todas las celebrities e influencers de todas las edades y clases. Para una comida en el Teatro Real, hemos podido ver a varios políticos y miembros de la alta sociedad madrileña y entre los asistentes hemos visto a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. La pareja ha derrochado estilo y elegancia como hacen habitualmente, y nosotras como no podía ser de otra manera, nos hemos quedado con el estilismo de la madre de Tamara Falcó que como es habitual en ella ha derrochado estilo y elegancia de la forma que ella sabe. Y es que si hay dos mujeres elegantes en España pasados los 60 años, ellas son Carmen Lomana e Isabel Preysler y cada vez que hacen acto público lo demuestran. Y aunque a la Preysler la vemos mucho menos de lo que nos gustaría, cada vez que aparece, nos quedamos maravilladas con su estilismo.

Isabel Preysler llega al Teatro Real. FOTO: José Oliva Europa Press

Y esta vez no podía ser menos, en el Teatro Real nos hemos quedado eclipsadas con su traje de pantalón de campana que es un sí en el armario de las que más saben de moda para esta primavera.

Isabel Preysler se ha decantado por un conjunto de americana y pantalón en blanco roto en un look tan básico, clásico y sencillo que precisamente por eso nos ha enamorado por su minimalismo perfecto para cualquier época del año y para cualquier edad. Un traje con el bajo acampanado perfecto para las mujeres más bajitas, ya que te hace parecer más alta y a la vez estiliza la silueta de una forma de lo más elegante.

La chaqueta es de talle ajustado y tiene las mangas abullonadas, que estiliza mucho porque queda una manga tipo francesa, un traje de corte perfecto para madres e hijas.