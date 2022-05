Todas las veces que Marta Lozano se ha vestido de novia antes de su boda de este sábado

Todos los amantes del mundo Instagram, y especialmente de los influencers patrios, tienen inevitablemente la vista puesta en el próximo sábado 28 de mayo. Y es que una de las reinas españolas de la red social, Marta Lozano, pasará por el altar, y la expectación es máxima. La valenciana de 26 años cuenta con casi un millón de seguidores en su cuenta, y es imagen de firmas tan prestigiosas como Dior Beauty o Dolce & Gabbana, quien ha encontrado en sus piernas infinitas y sus rasgos mediterráneos la perfecta representación de su marca.

Y es que aunque para muchos su nombre no suene desde hace mucho, Marta no es nueva en esto de la moda, ya que lleva desde los 16 años haciendo sus pinitos. Tal ha sido su éxito en los últimos tiempos que incluso decidió aparcar su carrera de Derecho para dedicarse completamente a esta nueva procesión, y viendo los resultados solo podemos decir que la decisión no ha sido en balde.

Convertirda en icono de moda, la valenciana afronta el próximo sábado uno de los días más importantes de su vida, donde además de casarse con el amor de su vida, su novio desde hace más de cinco años, el odontólogo Lorenzo Remohi, tendrá todos los focos puestos en su persona para analizar al detalle sus looks nupciales. Sí, hemos dicho looks, y es que la influencer solo ha desvelado pocos detalles de su enlace, pero entre ellos hemos podido saber que serán 3 los vestidos de novia que lucirá, y que el artífice será Lorenzo Caprile, uno de los modistos más prestigiosos de nuestro país que ha vestido a Victoria Federica y a la Reina Letizia, además de a la propia Marta en alguna ocasión, como en el pasado Festival de Cannes, sin duda uno de sus momentos de alfombra roja más recordados.

Pero nos hemos dado cuenta que a Marta lo de vestirse de blanco es algo que le gusta bastante, especialmente cuando se trata de eventos importantes. Por eso te dejamos aquí la prueba gráfica de todas las veces que la influencer ha lucido estilismos de lo más nupcial, y así nos hacemos una idea de cómo será el vestido con el que pasará por el altar.

En su cena de pedida, con un diseño corto a medida, de Isabel Sanchís

Con look ibicenco de la firma Charo Ruiz Ibiza

En París, con vestido cruzado estampado de LPA

Con vestido de Sophie et Voilà

Con vestido de plumas de Ze García

Con vestido lencero, de Rat & Boat

Con vestido de Yolancris en el Festival de Cannes de 2019

Con diseño palabra de honor, de Oscar de la Renta