Eugenia Osborne se va de boda con un original conjunto diseñado por su hermana Ana Cristina

Parece que este fin de semana no hay influencer que no haya estado de boda. Si hace unas horas te hablábamos del look de María Pombo con vestido de su propia marca, Name The Brand, o el de Victoria Federica, también vestida con marca de influencer (en su caso Himba, la firma de su amiga María García de Jaime), ahora tenemos que hablarte de unas hermanas que gracias a sus originales elecciones se han convertido en nuestras invitadas favoritas del fin de semana.

Hablamos de las hijas de Sandra Domecq, la primera mujer de Bertín Osborne, que con ocasión de la boda de un familiar han querido lucir juntas sus mejores galas. Pero cual ha sido nuestra sorpresa la ver que tres de ella (solo faltó la primogénita Alejandra) han posado para sus redes sociales luciendo diseños creados por la benjamina de la casa, Ana Cristina Portillo Domecq. Y aunque cualquiera de los tres looks nos parecen ideales para cualquier evento que podamos tener en los próximos meses, especialmente el de Claudia Osborne, que es una idea perfecta para todas las invitadas embarazadas, tenemos que remarcar el de Eugenia Osborne.

La mediana del clan ha lucido un original conjunto de dos piezas formado por blusa y pantalones piratas atados por lazo. Todo en una tela sedosa en color azul media noche que destaca por sus originales dibujos, que como la propia Eugenia nos cuenta han sido pintados a mano por su hermana Ana Cristina, igual que los de sus hermanas. Pero lo mejor de todo es que nosotras también podemos acceder a ellos, ya que se realizan por encargo.

Toda una revelación de una diseñadora en ciernes que seguramente encarrilará a toda la jet set española. Quién sabe si lo de hoy puede acabar en una marca de invitada con sello propio, haciéndole competencia a otra socialice con la que comparte apellido.