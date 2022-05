Lourdes Montes nos enseña cómo un mono estampado puede ser prenda la estrella esta primavera

En nuestra búsqueda continua e incesante de conseguir el armario cápsula perfecto de primavera, no podemos evitar fijarnos en nuestros iconos de moda patrios, que suelen ofrecernos gracias a sus cuenta de Instagram un sin fin de opciones, y debemos reconocer que muchas “made in Spain”. Pero para conseguir nuestro objetivo debemos pensar primero en qué tenemos en el armario, echar también un vistazo a las tendencias de la temporada, y después elegir aquellas a las que le daremos más uso.

Los monos son una de esas prendas todoterreno y versátiles que son capaces de sacarte de más de un apuro estilístico. Y es que quedan igual de bien para ir al trabajo que a un evento o planes más formales que puedan surgirte. Además, son perfectos para usar en esos días en los que no sabes que ponerte, o no tienes tiempo de andar buscando combinaciones perfectas, ya que en un solo plumazo tendrás el look hecho.

Por todo esto no hemos podido evitar caer rendidas antes el mono con el que nos ha sorprendido Lourdes Montes. La diseñadora y mujer de Fran Rivera ha conseguido enamorarnos con una prenda que ya figura en nuestra lista de deseos para esta temporada. Se trata de un mono con un original y colorido estampado de la firma española Panambi, también una de nuestras favoritas a la hora de encontrar el perfecto look de invitada.

Mono con alerones en los hombros, cuello de bebé y un estampado con toques de lúrex, de Panambi (250 euros)

Mono con alerones en los hombros, cuello de bebé y un estampado con toques de lúrex, de Panambi FOTO: Panambi

Lourdes ha decidido darle un toque más urbano combinándolo con unas cuñas de esparto, pero a la vez añadirle un pequeño bolso de mano en color maquillaje de la firma Möhel para no robarle ni un poco de protagonismo. La misma función que cumplen tanto el pelo recogido en un sencillo moño como loas joyas minimalistas.