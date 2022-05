Fabbio: “A Mbappé le diría lo mismo que en la canción, que te vaya bien pero bien bien mal”

“Que te vaya bien, pero bien bien mal”. Es imposible que aún no hayas escuchado, cantado o tarareado este estribillo tan pegadizo. Y sobre todo si eres madridista. ¿El motivo? Pues que los aficionados del Real Madrid la han convertido en su himno oficial en TikTok para responder a Mbappé después del sonado plantón. Y detrás de este temazo están Fabbio y Sael que tienen la varita mágica para convertir en éxito cada tema que tocan. Por no hablar de que Fabio Colloricchio es íntimo amigo de Vinicius. ‘Que te vaya bien’, una apuesta que cuenta con una producción repleta de matices y con una letra cargada de indirectas muy directas, con un sonido muy urbano y una letra muy fresca y actual.

Un tema donde Fabbio y Sael dejan las cosas muy claras a esa persona que ya no es tan especial. Además, este lanzamiento viene acompañado de un videoclip producido por Living Legends Films y dirigido por Lucas Emiliani. ¡Una maravilla! Spoiler: Cuando termines de leer la entrevista con Fabio Colloricchio, no vas a poder dejar de cantarla.

¿Cómo estás Fabbio? Porque no dejas de sacar temazo tras temazo y no sé como te da tiempo de todo.

¡Gracias, gracias! Ya sabes como funciona ahora la industria va muy rápido y hay que sacar un temas cada mes o mes y medio y que esté a la altura. Porque si vas a competir con Bad Bunny que te saca estos pedazos de discos y hay que pensar bien para sacar temazos. Porque si no sacas temazos, no pasa nada con los temas.

¿Y cómo surgió este ‘Que te vaya bien’ y en que momento se decidió que fuera colaboración con Sael?

Este tema me lo pasó un productor que tenemos en común con Sael, y trabaja con el equipo de Balvin y Sky Rompiendo está firmado y todo. Con ese sonido latino que iba muy bien, cuando yo escuché ese coro, dije este coro puede ser mundial porque que te diga “que te vaya bien, pero bien bien mal”, te entra y te queda rápido.

Y no la podíais sacar en mejor momento, justo cuando explota todo el tema Mbappé y ya se ha hecho viral como dedicatoria de los madridistas.

Yo también soy madridista, amigo de Vinicius, estuve en las dos remontadas y las viví. Así que quién mejor que yo para decir joder cómo va a hacer Mbappé eso. Parece que yo tengo la bolita de cristal porque era justo la canción para él. Mbappé, que te vaya bien pero bien bien mal.

El culebrón de Mbappé con el Real Madrid te da para hacer solo una canción dedicada a él, igual que en ‘Que te vaya bien’ hablas de París y de Neymar.

Pues sí, la próxima para Mbappé y sus representantes. Un ‘”que te vaya bien” pero lo resolvemos de otra forma.

Y siguiendo en ‘mood’ Real Madrid, ¿cómo vivirás la final del sábado?

Soy muy colega de Vini, me ha dicho de ir a París a verla, pero no sé aún si podré ir. Pero si no voy a estar pendiente.

Podemos decir que tu éxito con ‘Que te vaya bien’ está siendo como las remontadas del Madrid, porque en una semana ya es viral hasta en TikTok.

Es increíble ver como toda la gente hace el challenge. Me ha servido para darme cuenta del poder real que tiene TikTok, porque a los dos días el lanzamiento tuve un concierto en una discoteca y la gente del público ya se la sabía. En 48 horas, fue increíble. La gente ya la cantaba y ahí es cuando dije, la canción es buena, es muy pegadiza y es fácil de aprender.

Además, que la letra se la puede dedicar todo el mundo a alguien.

(Risas) Totalmente, en Tiktok a Mbappé los madridistas, a su ex novio, para el tóxico, para la tóxica.

Pero tu la primera vez que te la pasaron, ¿supiste que iba a ser un éxito?

No creas, no es una canción fácil. Es un reguetón con un sonido medio raro, pero el coro es muy fuerte y la gente lo ha entendido. Cuando de repente ya tengo mil videos en Tiktok y gente que no tiene seguidores y se le ha viralizado, eso es que la canción funciona.

Pero es que siempre sacas temas virales Fabbio, ¿cuál es la fórmula?

No (risas), vivimos en un mundo contemporáneo que tenemos que hacer canciones que la gente escuche. Eso es también un poco de suerte...

La suerte se trabaja, no cae del cielo.

Eso es verdad, yo la trabajo, a mi nada me pasó por suerte. ‘Diablita’ por ejemplo, fue mi éxito más grande y esa la trabajé como un animal para que salga, volver a grabar, montarla toda. Y eso la gente no lo sabe, porque lo escucha y lo consume pero no sabe todo lo que hay detrás. La verdad es que soy muy trabajador y al final eso hace la diferencia, en todo en la vida. El que trabaja bien y se dedica a trabajar más horas, al final obtiene más resultados.

Porque es que tienes una carrera muy corta en el mundo de la música pero ya con mucho éxitos. Si no me equivoco, mañana cumples 32 años, felicidades...

Sí, joder, no me lo has acordar (risas).

¡Eres muy joven!

Sí, soy muy joven (risas).

Si miras atrás y ves donde estás a los 32 años... ¿Qué dirías?

Buf si lo pienso es fuerte. Con un contrato con Universal que hay que cumplir, que hay que sacar más temas o temazos como dices tú y pensando en las funciones. Yo cuando hago música no pienso en hacer música para mí, pienso en la gente y que la gente se la goza.

Hago música para la gente, pero el género urbano siempre estáis en el punto de mira de los más radicales por vuestras letras. ¿Cómo te lo tomas?

Yo alguna vez meto ‘culo’, ‘teta’ porque ya es normal. Es absurdo criticar una letra de reguetón por meter un culo, ya es normal, si no lo metes falta algo pero ‘Que te vaya bien’ es limpia. No tiene nada sexual, ni ninguna palabrota, puede hasta sonar en radio. Logramos hacer algo cool sin decir culo (risas).

Cumples 32 años y si miramos atrás en tu carrera, has sido futbolista, modelo, tronista, participante de ‘Supervivientes’ aquí en España y ahora cantante. Miras para atrás y dices...

¡Joder, porque no comencé a ser músico antes! Pero no cambiaría nada de camino, porque si lo cambio no habría conocido a Violeta ni ahora iríamos a ser papás de una bebé preciosa. Si ahora salgo de aquí y me cae una maceta en la cabeza, estaría tranquilo porque he hecho todo lo que he querido y tengo una familia maravillosa. Estoy viviendo un proceso guay y tranquilo.

Puede ser también que tu carrera de futbolista y modelo te haya dado esa disciplina que ahora tienes con la música.

Claro porque cuando era futbolista era trabajador, porque salía de fiesta y no me cuidaba. Ahora he aprendido de los fallos y soy aplicado, firma con lo que quiero y trabajador. Ser constante, no bajar los brazos.

Y ahora se suma el trabajo de padre que va a ser el más importante, ¿ya has pensado cómo te vas a organizar con tu locura de vida?

Buff, creo que lo voy a poder hacer. Hemos podido con todo y ahora también vamos a poder con Galita. A parte, yo creo que un niño lo que más necesita es amor y eso no le va a faltar. Con eso ya estoy tranquilo.