Fabio Colloricchio: “La canción se llama ‘Que se parezca a ti’ y casualmente vamos a tener a una mini Violeta”

Hace unas semanas nos enteramos de una gran noticia. Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio van a ser padres por primera vez. El 14 de febrero la pareja anunció en Instagram del embarazo y lo hicieron de una manera muy especial y única: con el estreno de la canción de ‘Que se parezca a ti’. Fabio compuso esta melodía para rendir un homenaje a Violeta y su futuro bebé, que en esas fechas todavía no sabía qué género tendría. En el fiestón que montó Violeta y Fabio junto amigos y familiares, nos enteramos que será niña y se llamará Gala.

La carrera musical de Fabio está en plena explosión. Después del lanzamiento de ´Que se parezca a ti´ y su consolidación como artista, tendrá que afrontar sus primeras nominaciones en los Premios Odeón 2022. Tras éxitos como “Mátata” con Maikel Delacalle y Moncho Chavea o “Diablita Remix” con Omar Montes y Lennis Rodriguez, nadie puede negar que su gran evolución en la música.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Fabio Colloricchio. Nos contó cómo están siendo las primeras semanas tras enterarse de la paternidad, qué proyectos tiene para el 2022 y cómo afronta la gira que será todo un éxito en España este verano. ¡No pierdas detalle!

Primero de todo felicidades por tu primera hija con Violeta Mangriñán, ¿cómo os encontráis ante la llegada de Gala?

¡Muchas gracias! Había apuestas de si sería niño o niña, ya que mucha gente pensó que no sería varón porque Violeta estaba muy guapa, son esos refranes que se dicen. Se va a llamar Gala y fíjate qué casualidad con el título de la canción que hice para Violeta, que al final es niña.

¿Cuáles están siendo las emociones que estáis viviendo al ser padres primerizos?

Ambos estamos bien, pero en el primer momento que nos enteramos nos entró el miedo por el que vendrá. También por la situación global que estamos viviendo, traer un niño o niña al mundo da un poco de vértigo. Después pasan dos días, y nos hemos sumergido en la ilusión y felicidad. Ya nos estamos imaginando a quién se parecerá, en otras palabras, ya queremos a Gala sin nacer.

Imagen de promoción de Fabio Colloricchio. FOTO: STEVEN BERNHARD

Hilando con la noticia de Gala, la canción que has presentado ´Que se parezca a ti´ el 14 de febrero, ¿cuéntanos el origen de este single tan emotivo?

Ya la tenía escrita hace mucho tiempo. Eso sí, estaba esperando a que Violeta comunicará el embarazo en redes. Debido a que la canción contaba la noticia del bebé. Por cierto, en la letra no menciono el género de nuestro hijo porque todavía no lo sabíamos. La canción se llama ´Que se parezca a ti´ y salió una mini Violeta.

¿Cómo fue el proceso creativo de la composición?

Cuando me enteré del embarazo de Violeta, fui al estudio de grabación y comuniqué a mi equipo que había cambio de planes. Les conté que quería hacer una canción donde mostrar todo lo que estaba sintiendo al ser padre por primera vez. Salió una balada, que tiempo después añadí toques de bachata para provocar un efecto de alegría.

¿Te has sentido cómodo en un nuevo género como es la balada?

Yo tengo un estilo más urbano. Pero ese día que empecé a escribir la canción me nació hacer algo más lento con toques románticos. Me apetecía algo más limpio e inocente.

Imagen de promoción de Fabio Colloricchio. FOTO: STEVEN BERNHARD

El vídeo de ´Que se parezca a ti´ es la máxima expresión de cómo son los inicios de una familia, ¿cómo surge la idea?

Son imágenes muy reales que fuimos grabando. En el vídeo se puede ver la primera ecografía, un momento que vivimos los dos en la intimidad porque nadie lo sabía. Yo me quedo con las imágenes iniciales, de cuando anunciamos el embarazo. No fue nada preparado, ni pensando con un guion.

El vídeo fue durante muchas semanas tendencia en redes sociales, ¿cómo está siendo la respuesta con el público?

Estoy muy contento con la acogida. La canción está gustando mucho. Yo con lo que me quedo que será un regalo para Gala, que estará grabado para toda la vida.

Desde tu estreno en la industria de la música hasta el día de hoy, ¿cómo está siendo el camino?, ¿te lo imaginabas así?

El principio fue muy duro. Yo empecé a ser conocido en España con mi participación en Supervivientes y la credibilidad con la gente es complicada. Muchas personas me juzgaron porque venía de la televisión, y tuve que luchar contra esos clichés. Eso sí, la música habla por sí sola y cuando haces un buen tema la gente se da cuenta. Sigo siendo el mismo de siempre y la gente cree en mi trabajo.

Si tenemos que hacernos una playlist con tus artistas favoritos, ¿cuáles son?

Suelo escuchar mucha música de Italia, debido a que he vivido varios años allí y estoy pendiente de lo que sucede. No me centro solamente en la música urbana, escucho de todo. Eso sí, siempre que puedo me pongo canciones de mis amigos como Omar Montes. Como cantantes tengo que estar pendiente de los nuevos sonidos que están surgiendo.

¿Con quién te gustaría colaborar en 2022?

Sin dudar, te diré que Omar Montes. Él fue el primero que pensó en mí. Eso sí, todas las colaboraciones que he realizado como la canción de “Mátata” con Maikel Delacalle y Moncho Chavea surgió de una manera fluida. Por eso, quiero que las próximas uniones musicales sean por conexiones naturales. Nada reflexionado.

¿Qué te parece la propuesta de Italia que lleva al Festival de Eurovisión?

Mahmood y Blanco son dos grandes cantantes. Tengo la canción en bucle, como he comentado antes, siempre estoy al tanto de lo que sucede en Italia. Es un temazo que llegará muy lejos. Los dos cantantes han conseguido unir la lírica italiana con la música de ahora.

Estás nominado a los Premios Odeón 2022, en las secciones de mejor canción urbana y artista revelación urbano, ¿cómo recibes la noticia?

Cuando me enteré no me lo podía creer. Estar nominado junto a artistas como Nathy Peluso o Bad Gyal es todo un sueño. Ya estar nominado es todo un logro.

¿Nos puedes contar fechas y novedades que estarán en el Diablita Tour?

Estamos definiendo la gira. La primera fecha fue en Jerez y ahora estamos viendo otras fechas por España. Debido al tema del coronavirus, estamos esperando a que este todo más relajado y confirmado, para no hacer a la gente tener que devolver sus entradas y se queden sin ver el show. En abril anunciaré todo en Instagram.

¿Instagram te está ayudando a poder configurar tu música y que más gente te pueda escuchar?

Yo creo que sí. Instagram es una arma de doble filo. Al ser conocido en esta red social por la televisión o ser influencer, la gente ya te etiqueta. Y si de repente, cambias todo tu contenido y posicionas tu perfil en el ámbito de la música, el público puede que no le guste el cambio.

En La Razón Lifestyle hablamos de moda y nos gustaría saber, ¿qué prendas son básicas en tu día a día y cuando te subes al escenario?

En mi día a día suelo utilizar ropa deportiva. Y cuando me subo a cantar, apuesto por un vaquero oversized. Quiero comodidad en los dos ámbitos.

Imagen de promoción de Fabio Colloricchio. FOTO: STEVEN BERNHARD

¿Qué proyectos tienes para el 2022?

Mucha música, por ejemplo un nuevo tema para verano con Omar Montes. Y no puedo dejar pasar, que este 2022 viene cargado de novedades como una colaboración con un artista de Argentina, pero no os puedo decir nada más.