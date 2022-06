Cuando veas el crop top de lino de Zara que Violeta Mangriñán eleva a lujo vas a sentir una necesidad de moda con todos tus vaqueros

Si me voy de compras a Zara otra vez este viernes no va a ser mi culpa, si no de Violeta Mangriñán. Sí, de nuevo. Si ayer nos enamoraba con el vestido de cuadros vichy de Zara más bonito del verano, hoy lo ha hecho con este crop top de lino que no puede ser más tendencia este verano ya que mezcla dos de las tendencias estrellas del momento: las prendas crop y el tejido de lino. Da igual que estés o no embarazada, porque Violeta Magriñán ha demostrado que también queda perfecto con la tripita para tus looks premamá.

Y ha sido ver este crop top de lino e imaginarlo con todos nuestros vaqueros favoritos. Lo mismo que el terciopelo o la lana son intrínsecos al invierno, hay otros materiales que son una parte esencial de casi toda la ropa en cuanto llega el buen tiempo. ¿Los más conocidos? El crochet o ganchillo, la seda y sobre todo el lino. Porque lo cierto es que se trata de un material tan versátil que se adapta por igual a todo tipo de prendas, desde las más arregladas, como trajes de chaqueta, hasta las más casual y sport como túnicas o vestidos camiseros y sueltos. Y aunque su color más natural tiende entre el beige y el blanco crudo, las tiendas también han apostado por teñirlo de los tonos más potentes de la temporada, como el fucsia, el naranja o el verde.

TOP CROP CON LINO (22,95€)

Crop top lino. FOTO: Zara

Un top con aros confeccionado en tejido con mezcla lino de escote corazón y hombros descubiertos con tejido elástico tipo nido de abeja en color vainilla. Nos parece perfecto para combinar con vaqueros, una falda blanca ibicenca y todas nuestras alpargatas y sandalias favoritas de verano. Da igual que sea para un look de día o de noche, porque quedará igual de perfecto.