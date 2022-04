El lino vuelve a nuestras vidas y estas son nuestras prendas favoritas

A pesar de lo que el hombre del tiempo diga que esta semana tendremos una pequeña vuelta al invierno, lo cierto es que para nosotros no solo ha llegado la primavera, si no que el verano también nos parece que está a la vuelta de la esquina. Por eso automáticamente empezamos a pensar no solo en otro tipo de prendas más cortas como las minifaldas, si no también en otro tipo de tejidos.

Lo mismo que el terciopelo o la lana son intrínsecos al invierno, hay otros materiales que son una parte esencial de casi toda la ropa en cuanto llega el buen tiempo. ¿Los más conocidos? El crochet o ganchillo, la seda y sobre todo el lino.

Y es precisamente este último en el que hemos querido centrarnos. Las marcas ya empiezan a llenar nuestro buzón de correos con newsletters llenas de colecciones donde el lino es prácticamente el único protagonista, y en nuestro armario empieza a ocupar una parte fundamental. Porque lo cierto es que se trata de un material tan versátil que se adapta por igual a todo tipo de prendas, desde las más arregladas, como trajes de chaqueta, hasta las más casual y sport como túnicas o vestidos camiseros y sueltos. Y aunque su color más natural tiende entre el beige y el blanco crudo, las tiendas también han apostado por teñirlo de los tonos más potentes de la temporada, como el fucsia, el naranja o el verde.

No solo se trata de un tejido de aspecto bastante elegante, si no que además es realmente fresco y perfecto para no perder ni un ápice de estilo cuando aprietan las temperaturas, da igual el plan que tengas. La única pega que podemos ponerle es su tendencia a arrugarle con solo mirarle.

Camisa manga larga 100% lino, de Oysho (45,99 euros)

Falda midi cruzada 100%lino, de Oysho (35,99 euros)

Mono 100% lino en color verde, de Mango (39,99 euros)

Vestido camisero de lino con cinturón, de COS (125 euros)

Pantalón cultotte estampado de lino, de Zara (39,95 euros)

Top de manga larga en punto de lino, de H&M (19,99 euros)

Las tiendas de fast fashion como Oysho o H&M le han dedicado colecciones exclusivas, pero lo cierto es que ya podemos encontrar prendas de este tejido en cualquier parte y para todos los gustos y estilos. Nuestro consejo es que si quieres algo duradero optes por prendas de corte clásico en colores neutros, que no solo combine con todo tu armario, si no que te sirvan para varias temporadas.