Eva González ha llevado el mono de IQ Collection que no vamos a parar de llevar las próximas temporadas

Poco dada a prodigarse en redes sociales, Eva González lleva algunas semanas dándonos la alegría de compartir en su cuenta de Instagram alguno de sus looks diarios. Algo que sin duda nos encanta, ya que la mujer de Cayetano Rivera, además de ser una de las mujeres más guapas de nuestro país es también una de las más elegantes. Pero sin duda lo que más nos gusta en cuando nos deja ver los estilismos que escoge para sus eventos de invitada, y más si se trata de firmas “made in Spain” que están al alcance de todas.

Aunque esta vez no tenemos muy claro si ha sido par aun evento concreto o simplemente para el día a día, lo que si tenemos claro es que la última foto de la modelo es sin duda pura inspiración, pero no solo para asistir a una fiesta o una boda, si no para seguir llevando incluso cuando llegue el otoño. Y es que Eva ha lucido uno de los últimos diseños de The IQ Collection, sin duda la firma más valorada y apreciada por las mujeres más elegante en lo que a ceremonias y eventos se refiere.

Eva González ha elegido un original mono largo de algodón en tejido denim en color verde con detalle de volantes que no solo resulta especialmente favorecedor, si no que además puedes elegir en varios colores, como el rosa, el marrón chocolate o el burdeos.

Mono Tana Verde, de The IQ Collection (150 euros)

Pero una de las cosas que más nos han gustado es que nos parece la prenda perfecta en la que invertir y seguir llevando hasta que llegue el invierno, ya que nos la imaginamos perfectamente combinada con zapatillas tipo Converse para pisar la ciudad o con unos botines para una pequeña escapada rural.