Las invitadas de corto a cualquier evento (o BBC) van a necesitar el vestido fantasía de María Pombo que marca cinturita

Martes noche de eventos varios en Madrid y María Pombo fue una de las invitadas estrellas de la fiesta de una revista de moda de la que fue portada hace unos meses. Y para irse de evento lo ha hecho en compañía de su hermana Marta Pombo y su querida María Fernández-Rubíes que iba con un maravilloso vestido de Redondo Brand, como es habitual en ella para este tipo de eventos. Mientras que Marta lo hice con un trae verde lima oversize, perfecto para embarazadas. Y cómo no, María Pombo volvió a recurrir como ya hizo este fin de semana para una boda, en un vestido de la nueva colección de su marca Name The Brand.

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Semana ajetreada para María Pombo, que después de la boda del fin de semana, anoche se iba de evento, el jueves es la estrella invitada de ‘El Hormiguero’ junto a Dulceida y Laura Escanes, y el sábado 28 no solo de final de Champions vive la gente, también la boda de Marta Lozano.

Stories de María Pombo. FOTO: @mariapombo

Vestido Daiquiri (129,95€)

Vestido Daiquiri. FOTO: Name the brand

Vestido Daiquiri. FOTO: Name the brand

Estamos hablando de este vestido corto de manga larga con volumen en gasa estampada. Cuello fruncido abierto en la espalda, entallado en la cintura y falda corta con frunces y volante en el bajo. ¡Qué fantasía!

María Pombo lo ha combinado con unas sandalias amarillas de tiras y su melena suelta con ondas.