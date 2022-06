Te vas a olvidar de todos tus pantalones vaqueros cuando veas el vestido de Mango que María Fernández-Rubíes ya lleva con sandalias de vinilo

El tejido vaquero siempre es de moda, una tendencia eterna, pero este verano aún tiene más protagonismo si eso es posible. Ya os hemos avisado que los vaqueros con bordados de margaritas, la cazadoras vaqueras y las camisas denim, son un imprescindible en tu armario este verano y cuando veas este vestido vaquero de nueva colección de Mango que ha estrenado María Fernández-Rubíes este fin de semana, lo vas a querer meter directamente en tu maleta de vacaciones.

Por eso esta vez no vamos a hablarte de pantalones que deben ser tu básico de fondo de armario de cara a esta temporada, si no de un vestido que lleva en nuestras vidas desde tiempos inmemoriales y al que seguramente no le damos la atención que merece: el vestido vaquero. Da igual que elijas un diseño largo, corto o midi. También con mangas, sin mangas, de tirantes, todos ellos son aptos para lucir perfecta durante esta rara época. Y es que combina igual de bien con unas sandalias planas como con unas alpargatas de cuña. Pero también con deportivas e incluso sandalias de tacón de vinilo como lo ha combinado María F.Rubíes.

Vestido vaquero lyocell (29,99€)

Vestido vaquero. FOTO: Mango

Se trata de este vestido de nueva colección de Mango de tejido mezcla algodón y lyocell y tejido vaquero. Diseño recto, corto con costuras decorativa y cierre lateral de cremallera. Un diseño que nos traslada directamente a los años 60 o 70 y a la época más hippie. O también a todos esos vestidos de verano que nuestras madres nos ponían para nuestras vacaciones y con los que hacíamos esos amigos de verano o ese primer amor de verano que nunca olvidaremos.

María Fernández-Rubíes lo ha combinado con unas sandalias de vinilo, pero nosotras también nos lo pondríamos con unas botas cowboy hasta en color plateadas como las de Zara o con unas New Balance o Converse.