Así es el pantalón que llevan las mujeres más estilosas de Instagram, y puedes encontrarlo en Zara

Desde hace años, aprendí que si la comodidad y la simplicidad (eso que algunos prefieren llamar minimalismo mientras que otros bautizaron hace años de Normcore) son claves en la moda, sobre todo según vas cumpliendo edad, esto es todavía mucho más cierto y mucho más importante en cuanto llega el verano.

Y es que igual que el frío o la lluvia hacen que muchos días reduzcamos nuestras opciones de vestuario a jerséis anchos y pantalones calentitos, en la época estival también solemos reducir las opciones y apostar por una especie de uniforme que nos funcione estéticamente, pero también que nos ayude a sobrellevar el calor y si es posible que nos combine con las máximas prendas de nuestro armario.

Muchas suelen recurrir a vestidos sencillos y monocolor, da igual el largo, pensando que los pantalones no son más que una fuente de calor. Bien, pues hoy vamos a descubrirte que esto no siempre es cierto. Todos conocemos la teoría básica de los colores para usarlos en nuestro beneficio de cara a la climatología, que podría resumirse en que los colores oscuros son perfectos para atraer y conservar el calor, por lo que siempre es preferible usarlos en invierno. Mientras que los claros tienen el efecto contrario, conservar el frío y repeler el calor. De ahí que el negro sea el tono por excelencia del invierno mientras el blanco lo es del verano.

Teniendo claros estos conceptos, ahora entenderás por qué si te decimos que usar un pantalón vaquero blanco para el verano puede que no sea tan mala idea. Pero sobre todo hemos querido basarnos en esta prenda tras ver que año tras año, Instagram no para de recordarnos que puede ser el básico más efectivo que tengas en tu armario. Y es que si las reinas del estilo veraniego, las musas francesas de la década de los 60 como Brigitte Bardot o Jane Birkin han recurrido a él para pasear por la Costa Azul, las nuevas influencers no se quedan atrás, y siguen recurriendo a él.

La única gran diferencia entre aquella época y esta es sin duda la silueta, que para esta temporada viene en forma un poco de globo. Algo que las marcas también califican como Balloon o Culotte, de cintura más bien alta y pernera recta y ancha.

Jeans ZW the mid length culotte, de Zara (29,95 euros)

Jeans ZW the mid length culotte, de Zara FOTO: Zara

