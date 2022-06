Pombo vs. Rubíes: ¿Quién hace más rápido la maleta?

No te preocupes si eres de los que tardan horas e, incluso, días, al hacer la maleta para el viaje de tu vida. Las influencers no son tan rápidas como parecen en sus redes sociales, ellas también necesitan su tiempo para pensar los mejores ‘looks’ de cada temporada. Aquí te traemos la solución: el ‘tip’ de María F. Rubíes que ha puesto en práctica María Pombo, y que, seguro, desconoces.

La influencer María F. Rubíes con más de 700k seguidores en Instagram asegura: “Creo que se me da bien hacer la maleta pero me cuesta muchas horas, porque lo llevo todo muy pensado”. Sin embargo, su compañera de profesión con más de 2.6 millones de seguidores en la misma red social, María Pombo, se define como “horrible” en los preparativos de vestimenta.

La fundadora de la marca Name The Brand ha sido la que nos ha desvelado el gran secreto de las Marías que no solo comparten trabajo, también amistad. “Crearse el look, con joyas incluidas” es el truco que utilizan para crear sus mejores trajes y parece que funciona, pero también conlleva mucho tiempo.

“Me lo dio (el ‘tip’) hace 5 años y es un problema. Ojalá nunca hubiera escuchado esto, porque ahora cada vez que haces una maleta no te da la cabeza. Antes metía cualquier cosa y luego ya me lo creaba allí (en el destino). Ahora tardo más porque tengo que crear todos looks”, confiesa la pequeña de las Pombo.

Además Rubíes confiesa que es una persona previsora, que nunca le faltan los “por si acasos”, y se atreve a desvelarnos la anécdota más reciente ocurrida en la preboda de Marta Lozano: “Me caí a la piscina un minuto antes, y de casualidad, llevaba otro como opción b que me salvo la vida”, e insiste, “soy de prepararme los looks porque no me gusta llevar demasiado, pero siempre llevo alguna opción por si me veo mejor o prefiero ponerme otra cosa”.