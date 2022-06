María Pombo se va de verbena (de influencers) con la diadema de nudos que nos traslada directamente a los 90s

Ha sido ver a María Pombo y trasladarme directamente a mi infancia. A ese peinado de mi comunión o para cualquier evento familiar o del colegio. Ese peinado con el que te sentías la más fashion y empoderada de la clase sin saber aún que era eso. Aquellos peinados que te trasladaban directamente a las vacaciones y a ese primer bronceado del verano con la nariz roja y llena de pecas que tan guapa nos hacía sentir. Todo eso es lo que nos ha hecho sentir María Pombo a las que ya tenemos una edad y en los 90s ya éramos fans de las Spice Girl. Y es que después de disfrutar de la boda de su hermana Lucía este fin de semana, este lunes por la noche María Pombo se ha ido a disfrutar de una verbena de influencers que ha organizado una marca de ropa en Madrid.

Como si una verbena de pueblo se tratara pero con los looks más estudiados posibles. Y por eso Jesús de Paula ha optado por peinarla con esta diadema de nudos que nos traslada directamente a los años 90. Que si el corte de pelo Rachel, los flequillos abiertos, no hay duda de que las tendencias de pelo de los años 90 vuelven a estar más de moda que nunca. Y no tenemos duda después de ver a María Pombo, pero oye, que la entendemos con lo de pasar dolor con esta diadema de nudos, que nosotras aún nos acordamos de nuestra infancia. Pero como me decía mi abuela, “cariño, para presumir hay que sufrir”.

Así explica el hair creative Jesús de Paula el peinado que le ha hecho a María Pombo: “Nos hemos inspirado en los 90s un look muy icónico que marco mucha tendencia. Diadema en nudos en la parte frontal y melena de ondas sueltas con textura”. ¿Quién se apunta a volver a peinarse así?