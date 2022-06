No podemos ser más fans del look de María Pombo para la preboda de su hermana Lucía Pombo (con vestio de Zara) en la plaza del pueblo

¿Puede ser más bonita esta preboda? Estamos tan acostumbradas a prebodas que son casi una boda, que ver la preboda de Lucía Pombo en la plaza del pueblo donde sus padres tienen casa y donde vemos a las hermanas Pombo casi cada fin de semana, nos ha resultado de lo más romántico y entrañable. Todo muy familiar y muy del estilo de Lucía que ha lucido el famoso vestido blanco de Zara de manga corta con flecos en el bajo que está agotado por completo. Pero no solo el look de la novia ha sido de lo más sencillo, también el de sus hermanas o el de sus amigas influencers como Marta Lozano, Teresa Andrés o María García de Jaime. Pero nosotras nos quedamos con el look de María Pombo y la imagen tan bonita que nos ha compartido, montano en bici y con su pequeño Martín en la cesta.

Para esta preboda tan especial, María Pombo ha lucido una blusa de Alohas crop con volantes y estampado de flores en amarillo. Todo muy boho y romántico. Una blusa que ha combinado con un pantalón de lino ancho de Zara. Un estilismo muy cómodo y apropiado para el lugar de celebración de esta preboda.

Linn freesia mellow yellow (110€)

Top flores. FOTO: Alohas

Dentro de solo unas horas, este sábado 25 de junio, Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se darán el ‘sí, quiero’ después de seis años de amor con un enlace religioso que tendrá lugar en Segovia, al igual que la posterior celebración. Una boda que estará marcada por la tradición, como ya ha pasado con esta preboda.

¿Cómo será el vestido de Lucía Pombo? “Es muy distinto a lo que la gente espera. Es clasicón pero diferente. He querido hacer cosas que han surgido y ha salido un vestido rarísimo pero chulísimo”. Un diseño firmado por Inuñez Atelier que así describía la novia semanas antes de la boda. Además, sabemos que el vestido de invitada de María Pombo será de Redondo Brand y en color verde, y también de Jorge Redondo el de Marta Pombo y su madre.