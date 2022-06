Estos tés prometen ayudarte a crecer tu pelo y mantener una melena larga y sana

Aunque nuestra melena es lago que debemos cuidar con mimo y espero todo el año, parece que hay una tendencia general a dejarla crecer y lucirla en toda su extensión en cuanto llega el buen tiempo. En principio esto es algo que no tendría que afectar sobre la naturaleza de tu cabello, a no ser que no lo cuides como corresponde. Pero hoy queremos ir un paso más allá y ayudarte a conseguir una melena XXL si todavía no lo tienes. ¿Cómo?

Pues muy sencillo, usando un remedio casero (o más bien varios) que han demostrado su eficacia probada a la hora de ayudarte a crecer el pelo más rápidamente, dejándote a la vez una melena suave, los tés. Sí, has oído bien, la bebida favorita de la Reina de Inglaterra también es el secreto mejor guardado de muchas de nuestras musas de belleza. Y a continuación vamos a contarte exactamente por qué:

TÉ VERDE

Promueve la irrigación sanguínea de los folículos lo que tiene como resultado que el pelo crezca más rápido, además de que aumenta el nivel de hidratación y repara de raíces a puntas. Esto se debe a la gran cantidad de antioxidantes, aminoácidos, minerales y vitamina E en su contenido. Aprovecha sus poderes y, después del acondicionador, haz un último aclarado con una taza de la infusión.

TÉ DE ROMERO

Esta planta consigue un efecto tres en uno que estimula el brillo, el crecimiento y el color del pelo, especialmente en aquellos tonos castaño o castaño oscuro. Lo mejor es que lo uses cada tres días, aunque si quieres usarlo a diario prueba a mezclarlo con tu champú habitual, y listo.

TÉ DE CANELA

Se trata de una infusión poderosa que desintoxica y oxigena los vasos capilares, logrando incrementar el largo del cabello en poco tiempo. Aplícala por medio de una mascarilla de media taza de té de canela, 2 cucharaditas de miel y 1 huevo, deja actuar 20 minutos y enjuaga con agua tibia. Ojo, la canela también sirve para aclarar el cabello en casa de forma natural, así que mejor no pasarse con las cantidades ni aplicarla directamente sobre el cuero cabelludo.

TÉ DE COLA DE CABALLO

Es de sobra conocida las propiedad que tiene esta planta para evitar la retención de líquidos (y también la tan temida celulitis). Pero seguramente lo que no sabías hasta ahora eran sus propiedades capilares gracias a un mineral clave: el silicio. Este elemento refuerza los tejidos, mejora la elasticidad y nutre el cuero cabelludo para frenar la caída, eliminar las puntas abiertas y favorecer el crecimiento. Vierte una taza de estas hojas después del champú, espera 20 minutos y lava como de costumbre.

TÉ DE HOJA DE GUAYABA

Las vitaminas de las hojas hacen un gran trabajo al restaurar las fibras capilares, limpiar la caspa y acelerar el crecimiento. ¿Cómo se usan? Elabora una infusión con un puñado de hojas en una taza de agua, deja reposar por dos horas y masajea el cuero cabelludo con el líquido. Cuando termines, enjuaga con agua tibia y listo.