Eugenia Martínez de Irujo es toda la verbena que necesitamos con el vestido de flecos más boho (y maravilloso) de The IQ Collection

No hay verano sin vestido, ni verano sin los looks más boho que nos trasladan directamente a las noches eternas de playa y buen tiempo. Y todo eso es lo que nos ha pasado al ver el vestido más boho de Eugenia Martínez de Irujo que es todo el verano que necesitamos. Un look de Eugenia Martínez de Irujo, que cómo no, está firmado por la marca que ha enamorado a las españolas mejor vestidas. Sí, estamos hablando de The IQ Collection. Un vestido que podríamos decir que es uno de nuestros favoritos de la nueva colección y eso que todos son una maravilla.

Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Carmen Lomana es una de sus mayores fans. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. Y Eugenia Martínez de Irujo tiene su armario de verano lleno de sus diseños, el otro día una falda y hoy este vestido.

VESTIDO AMANDA VICHY (210€)

Vestido cuadros vichy. FOTO: the iq collection

Estamos hablando de esta maravilla de vestido largo con estampado vichy y flecos multicolor de The IQ Collection en tirantes y en el bajo del vestido con cierre lateral con cremallera.