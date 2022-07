Con el bikini estilo retro de Grace Villarreal triunfarás en la playa o en la piscina

Sabemos que estás imaginando cómo será ese primer baño del año con el bañador o bikini, que has conseguido en las rebajas. Tenemos que contarte que tienes que hacer hueco a la maleta, porque después de sentir un flechazo al momento con el bikini de Alba Díaz diseñado por Marta Riumbau, ahora toca el turno del bikini estilo vintage que Grace Villarreal nos enseñó por Instagram. Eso sí, tenemos claro que los bañadores no pueden faltar y por ese motivo, no puedes dejar escapar el traje de baño que moldea la figura al momento de Pilar Rubio. En otras palabras, estás en el mejor mes para tener los mejores bañadores o bikinis por muy poco dinero. No obstante, Grace Villarreal se adelantó a la búsqueda del bikini perfecto y nos ahorró la tarea más complicada. ¡No se te puede escapar!

¿De dónde es el bikini de Grace Villarreal? La influencer mostró una prenda de baño que no es, ni de Zara, Mango, Etam o Calzedonia. El bikini pertenece a Leonora Swim. Una marca española donde todo se produce en el país y tienen filosofía sostenible. Ella nos propone una prenda de baño en dos piezas, con un color muy especial. Este tono potencia el bronceado y queda ideal.

Nadie puede negar que este bikini hace tipazo. Seguramente, tendrías la lista acabada de prendas de baño rebajadas, pero con este nuevo descubrimiento tendrás que volver abrir la guía. Nosotras ya lo tenemos en la cesta virtual, así que no pierdas tiempo. A continuación, te contamos más sobre este bikini.

GRACE LAVANDA (49,95€)

Bikini retro con parte alta. FOTO: Leonora Swim

Este es el bikini definitivo. Sirve tanto para mujeres con 20, 40 o 60 años, principalmente porque estiliza la cadera, el pecho y moldea las piernas. Por cierto, para aquellas mujeres con algo de barriguita este bikini es el mejor, porque hace efecto vientre plano.