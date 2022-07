Obsesión es lo que sentimos por el nuevo vestido midi de ganchillo que Carmen Lomana ha estrenado para ir a trabajar

Los viernes son más viernes aún si tenemos nuevo look de Carmen Lomana con el que enamorarnos. Y es que mientras esperamos que sean las seis de la tarde y disfrutar con los lookazos que nos va a dejar la boda de Teresa Andrés Gonzalvo, Carmen Lomana acaba de estrenar esta maravilla de vestido midi de ganchillo de una firma de Londres para acudir a trabajar a Espejo Público de Antena. Claro está que ya tenemos puesta la televisión mientras escribimos para no perdernos la intervención de nuestra querida Carmen. Y es que no se puede tener más estilo, elegancia y clase que ella, siempre descubriendo nuevas firmas para ir a la última.

En este caso se trata de un vestido de RIXO London, una firma inspirada en piezas de décadas pasadas e inconfundibles estampados pintados a mano que se ha convertido en una de las marcas londinenses más prometedoras de la industria en los últimos años. Y como no, Carmen Lomana como buena ‘insider de moda’ ya la luce por las calles de Madrid.

Vestido midi ganchillo (410€)

Vestido midi ganchillo. FOTO: Rixo London

Se trata de esta maravilla de vestido midi de ganchillo azul claro, beige, mezcla de lino, estampado floral, manga corta y largura media. Además, este producto está elaborado con al menos un 50 % de materiales ecológicos, que están certificados de forma independiente o que son ampliamente reconocidos por tener un menor impacto ambiental.