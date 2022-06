Carmen Lomana da una nueva lección de estilo y demuestra por qué habría sido la invitada más elegante al desfile de Dior en Sevilla

“Yo no estaba invitada. Si hay alguien que debería estar sentada en ese desfile era yo. No porque me crea más que nadie, sino porque siempre he estado muy vinculada a la firma Dior. He ido a todos los desfiles de Alta Costura en París, soy una estupenda clienta con fidelidad absoluta. Hay mucha gente en España que conoce Dior porque me lo han visto a mí puesto y han ido a comprarlo, me consta que es así”. Y no lo decimos nosotras (aunque lo pensamos), lo dice la propia Carmen Lomana en su columna de ‘Los sábados de Lomana’ en este mismo periódico. La verdad es que no entendemos que nuestra socialité favorita no estuviera invitada al desfile de Dior en Sevilla y ya se lo dijimos en el directo de TikTok que hicimos para Eurovisión en la cuenta de TikTok, cuando Carmen Lomana me dijo que no había recibido la invitación y yo le dije que aún había tiempo para ello. Y la verdad era esa, que no me imaginaba un desfile de la firma en España sin una de las mujeres más elegantes de nuestro país y que más representa a Dior como ella misma explica en su columna.

Pero a Carmen Lomana no le hace falta ir a ningún desfile para volvernos a dar una lección de estilo y demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes de España y lo volvió a hacer anoche al acudir al programa de ‘Ya son las ocho’ de Telecinco con un estilismo de esos que nos deja maravilladas.

Carmen Lomana entrando a Telecinco. FOTO: @carmen_lomana

Carmen de España como dice el compañero Iván Reboso en su cuenta de Instagram lució un total look de Dior para ir a mostrar su indignación al no ser invitada al desfile de Dior y ver otros invitados que para ella no merecían estar allí. Con un look de esos que no puede ser más Dior y más Carmen Lomana con una falda de tul midi, cuerpo negro con hombros al descubierto, los míticos zapatos destalonados de la firma y uno de los bolsos más característicos. ¡Maravilla de estilismo!