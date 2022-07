Libros sobre moda nuevos y de siempre que son perfectos para leer en tus vacaciones de verano

El verano es la estación del ocio, del tiempo libre, de las largas tardes sin nada que hacer y para muchos también de trasnochar. Pero también es el momento en el que podemos dedicar mas tiempo a cualquiera de nuestros hobbies favoritos. Si uno de los tuyos es leer y en tu capazo de verano nunca falta un buen libro, pero además eres una amante de la moda, esto te interesa especialmente. Porque hemos seleccionado para ti los libros imprescindibles del mundo de la moda que tienes que leer para convertirte en toda una entendida y una experta en moda. ¡Apunta!

Pequeño libro de Balenciaga, en Amazon (16,05 euros)

Cristóbal Balenciaga es considerado el padrino del diseño conceptual, el maestro de la forma y un auténtico visionario de la moda. Uno de los diseñadores de moda más emblemáticos del siglo XX, y este libro recoge la obra, la vida y el legado del diseñador y sus creaciones, incluyendo los revolucionarios vestidos baby doll. Mediante unas magníficas fotografías y unos textos cautivadores, la historiadora de la moda Emmanuelle Dirix examina sus innovaciones clave, así como las colecciones de vanguardia actuales de la firma.

Moda. Toda la historia, de Marnie Fogg y Valerie Steele (28,40 euros)

Un análisis de la historia de la moda en todo el mundo, desde las túnicas drapeadas grecorromanas y el vestido de seda de la corte de la dinastía china Tang hasta los diseñadores de ropa deportiva y la cultura japonesa de la calle.

Cómo ser parisinas estés donde estés, de Audrey Diwan, Anne Berest, Caroline de Maigret y Sophie Mas

Una de esas lecturas amenas y ligeras que son perfectas para el verano y que adorarán las amantes del estilo parisino, el más admirado del mundo. Escrito por cuatro de las mujeres más iconoclastas y talentosas del panorama cultural francés actual que te enseñarán cómo sobrevivir a una primera cita, a una fiesta, a una resaca, y todo ello sin perder la elegancia y manteniendo la compostura con un gusto exquisito.

The Little Box of Style: A Historical Review of Four Fashion Icon, en Amazon (40,32 euros)

Incluye Little Book of Chanel, Little Book of Dior, Little Book of Gucci y Little Book of Prada, que cuentan las historias de cuatro casas de moda icónicas. Con imágenes de los diseños más célebres y atemporales de las cuatro casas, además de un texto cautivador sobre las personalidades y vidas de los genios creativos detrás de las marcas.