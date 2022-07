Mechas, ¿antes o después del verano? Preguntamos a un experto

Desde que hace años decidí añadir a mi melena un toque de color en forma de mechas, reflejos o más específicamente las mechas conocidas como babylights, que consiste sencillamente en pequeños mechones de algunos tonos más claros que mi color natural, siempre me surge la misma duda cuando llega el verano. ¿Voy a mi peluquería de confianza a realizarme el pertinente retoque o mejor me espero a pasar el verano? Cuando pregunto entre mis amigas, la tradición parece ser esperar a septiembre para poner mi pelo a punto y solucionar los problemas que suelen venir asociados a esta época del año, como deshidratación del cloro o la sal marina, la pérdida de color por el sol, puntas abiertas... Pero, ¿esta costumbre se basa realmente en algo comprobado o es más un mito?

Dispuesta a acabar con esta duda de una vez por todos, he decidido recurrir a los que más saben del tema, y le he preguntado a la experta María José Llata de Llata Carrera Peluquería para aclararlo. Desde su centro en Santa Cruz de Bezana, Cantabria, nos cuenta que esta época del año es igual o incluso más ideal que cualquier otra para no renunciar a unas bonitas mechas si es lo que queremos. De hecho, y en su propia experiencia, es una de las épocas de alta demanda en sus salones, ya que son muchas las clientes que acuden buscando lucir una melena perfecta para sus vacaciones.

María José nos cuenta también que lo único que tenemos que hacer es añadir cierto cuidado extra en nuestra rutina capilar para poder lucir un pelo envidiable y para evitar cambios de colores. Es fundamental tener en cuenta la hidratación con productos de tratamiento adecuados, que permitan que el color dure más y no se apague con los rayos de sol. También otra de las claves en las que nos insiste es en la importancia de los lavados inmediatamente después de volver de la playa o la piscina para acabar con los residuos como el cloro, la sal, el yodo... Y por supuesto los protectores solares diarios con las que se creará un escudo entre los rayos solares y el pelo, y se evitará que se amarille, reseque o se vea estropajoso.

María José también ha querido contarnos cuales son en su opinión las mechas más fácil de conservar en esta época del año, además de las más favorecedoras y natural: las Balayage o “Pearly Golden”, que buscan la naturalidad y un mantenimiento sencillo, tanto para rubios oscuros o medios, ya que la intensidad depende del color de base.