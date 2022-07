Chanclas de goma estilosas que llevarás tanto dentro de la piscina como fuera de ella

Muchas veces asociamos erróneamente una prenda o un accesorio con un escenario concreto. Algo que la moda y sobre todo las redes sociales llevan tiempo tratando de cambiar. Es el caso por ejemplo del uso del bañador, que muchas optan por llevar en forma de body en cuanto empieza el buen tiempo. Lo mismo que el bikini, que puede servir como top en más de una ocasión. Y así podríamos dar muchos ejemplos, como el pareo, que más allá de la playa puede convertirse en una falda más que digna.

Si esto es algo que sirve para la ropa, también lo hace para los complementos, y en concreto para los zapatos. Porque si durante la temporada de invierno hemos visto como por ejemplo, botas asociadas al mundo hípico o al campo tomaban la ciudad con notable éxito, por qué no iba a pasar lo mismo con el calzado más tradicionalmente veraniego, las popularmente conocidas como chanclas de piscina o chanclas de goma.

Hoy vamos a referirnos más concretamente al conocido como modelo de dedo, en lugar del tan hablado en las últimas temporadas modelo de tira sobre el empeine. Este primer diseño que desde hace años ha causado sensación en las playas más famosas del mundo y también entre las modelos, fue adoptado por una tribu del mundo de la moda en particular, que consiguió darles su status de complemento it. Hablamos de las influencers nórdicas, y cómo durante años han usado este zapato para llevar en todo tipo de looks en la ciudad. Desde los vestidos amplios y a la vez femeninos que tan famosos se han vuelto gracias a ellas hasta pantalones vaqueros (una clara reminiscencia a los 200 aquí) o incluso con pantalones y bermudas tipo sastre.

Chanclas estampadas de goma, de Pepe Jeans (15,50 euros)

Chanclas estampadas de goma, de Pepe Jeans FOTO: Pepe Jeans

Chanclas Luna Print, de Havaianas (27,99 euros)

Chanclas Luna Print, de Havaianas FOTO: Havaianas

Chancla con Animal Print acuarela en naranja y beis, de Bimba y Lola (30 euros)

Chancla con Animal Print acuarela en naranja y beis, de Bimba y Lola FOTO: Bimba y Lola

Sandalia esclava trenzada, de Ipanema (19,99 euros)

Sandalia esclava trenzada, de Ipanema FOTO: Ipanema

Chanclas de goma con tira transparente, de Roxy (14,99 euros)

Chanclas de goma con tira transparente, de Roxy FOTO: Roxy

Su precio es otra de las grandes ventajas de este calzado, así como el poco espacio que ocupa en tu maleta. Por lo que nuestro consejo es que optes por un modelo más epatante para la playa y otro quizás más discreto o monocolor para llevar durante el día y que combine con el mayor número de prendas posibles de tu armario.