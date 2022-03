Las mechas que triunfan en 2022 consiguen aclarar y dar volumen a la melena de cualquier mujer

Estarás al tanto que las mechas balayage han sido siempre las más solicitadas en los salones de belleza. Penélope Cruz es la mejor embajadora de esta técnica. Favorece a cualquier mujer sin importar la edad. Muchas mujeres están escogiendo estas mechas por la capacidad de aumentar el brillo y la mejora de las facciones del rostro. A raíz del éxito de las mechas balayage, nace una nueva tendencia que está arrasando en todo tipo de melenas: Hair Frosting. Te aseguramos el éxito de esta tendencia capilar, que hasta la Reina Letizia puede que apuesta por un cambio de look.

Hair Frosting es la nueva técnica que todas las mujeres están pidiendo en la peluquería. Se está posicionando como la nueva coloración entre las celebrities para esta primavera de 2022. Halle Berry o Hailey Bieber son dos de las famosas que ya han apostado por este tipo de mechas. ¡Te encantará!

Sin ninguna duda, las mechas balayage están quedando atrás y el terreno lo está ganando, Hair Frosting. Es habitual que en primavera, el corte o color de cabello esté más orientado a acabados claros y frescos. Si estás pensando en un cambio de look, y no sabes cuál quieres el mejor es: Hair Frosting. Seguro que te habrás dado cuenta, que muchos estilistas de las Semanas de la Moda han escogido estas mechas en los beauty looks.

Tras conocer qué pantalón de color será el básico de nuestro armario o cuál es el vestido de Mango que necesitas desde ya, ahora toca el turno del cabello. Hair Frosting es tan solicitado por un simple motivo: logra un resultado sencillo, natural y fácil de mantener.

¿Cómo son las famosas Hair Frosting?

Para todas aquellas que no quieren optar por un tinte atrevido, es la mejor solución. El cabello consigue un resultado natural y brillante. Este movimiento de color sencillo y básico, proviene de Los Ángeles. Básicamente, se tiene que escoger mechones concretos de pelo en un tono de rubio frío. Siempre se empieza desde la raíz, hasta las puntas finales. Dejando los otros mechones oscuros sin tocar.

Quiénes se preguntan el motivo del éxito de Hair Frosting, te contamos que está centrado en la aclaración de determinadas secciones. Mediante la aplicación de tonos más cálidos y pesados, el Frosting incorpora un acabado apagado, elegante y sutil. Por lo tanto, los tonos se mezclan con mayor facilidad en la raíz.

Todas las celebrities llevan esta técnica en mechas muy finas. De esta manera, están luciendo una melena repleta de tendencias y con un toque noventero. Algunas han escogido que solamente estén esas mechas en la zona delantera. ¿El resultado? Potencia las facciones.

No podemos dejar, que esta técnica está pensada para todo tipo de cabello. No pasa nada, si tienes el pelo rizado o liso, estas mechas quedan genial y notarás una luz en el rostro. ¡Atrévete!