Cómo reparar las puntas abiertas sin tener que cortar el cabello

Rutina de hidratación, mascarillas, sérum, aceites o un champú con vitamina C son algunas de las opciones que tienes para salvar tu cabello. Olvídate de tener que cortar el pelo o sentarte con miedo en el sillón de la peluquería, ante la idea de tener que renunciar a tu larga melena que tanto te costó. Mediante una serie de productos y pautas diarias, lograrás sanear y reparar las puntas abiertas. Todos los profesionales opinan que el 80% del mantenimiento de un cabello se hace en casa y se intensifica su cuidado, mejorará la calidad y vida del pelo. Por eso, ya es hora que te pongas las pilas y empieces a cuidar tu cabello y dar muchos mimos que se merece.

Utilizar acondicionadores con extracto de café, mascarillas de pomelo o aceites con esencia de aloe vera, tienen que estar incluidas dentro de tu rutina de belleza. Piensa que después de la sobreexposición del cabello al sol, al cloro o la sal, ahora más que nunca, el cuidado capilar es muy importante. Si tienes la melena larga e incluso rubia, todo cuidado especial es vital para mantener el brillo todo el año. Los últimos cinco centímetros en las melenas largas y rizadas suelen verse más afectadas y por lo tanto, hay más peligro de separación de puntas o desgaste.

Ahora entendemos por qué Vicky Martín Berrocal tiene un pelazo. Ella cuida muy bien su melena. En su baño no faltarán nunca los productos de ingredientes naturales y 100% vegan. Al igual que muchas famosas, también está renunciando a no cortar su melena y aunque siempre lo más fácil es cortar por lo sano, sé fuerte.

Aunque es complicado reparar al momento las puntas con productos, te recomendamos que acudas a la peluquería una o dos veces cada tres meses.

¿Qué trucos son los mejores para sanear las puntas abiertas sin cortar?

Estamos seguras de que Cayetana Guillén-Cuervo también sigue las mismas rutinas. Para lograr una melena larga y rubia tan brillante, tienes que tener paciencia y mucho tiempo. ¿Cuál es el truco? Ella usa un champú específico para su pelo, en otras palabras, no puede usar un producto que sea para cabello rizado.

Apunta los siguientes consejos que hemos recopilado de los mejores profesionales:

1. Utilizar un champú adecuado a tu cabello.

2. Una vez por semana, mascarilla de frutas.

3. ¿Secador? Mejor que no.

4. Cortar siempre en seco.

5. Cepilla como un profesional.

¿A que no es nada complicado? Son rutinas que tienes que ir incorporando en tu rutina de belleza. No podemos olvidar, que la regla de ORO de cuidar las puntas o mejor dicho todo el cabello es no peinar el cabello mientras esté húmedo.

Para complementar esta guía que guardarás para siempre, tienes que añadir los siguientes cosméticos. ¡No pierdas detalle!

