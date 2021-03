Me acabo de teñir el cabello, ¿qué rutina capilar debo seguir y qué productos me ayudaran a mantener el color?

Los cabellos teñidos requieren de cuidados específicos para mantener el brillo, la suavidad y el volumen durante el paso de los días. No es comparable la atención y rutina capilar que debe seguir una persona con una melena libre de mechas o tintes a aquella que ha pasado por varios colores en muy poco tiempo, el pelo de esta última es más sensible y probablemente pueda verse débil e incluso áspero con más facilidad. ¿Qué puedo hacer para que esto no suceda?

“Un pelo teñido, aunque esté sano, es un pelo sensibilizado. Por tanto, hay que cuidarlo con productos que lo respeten y no lo agradan”, explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera (Santa Cruz de Bezana, Cantabria). Según la propia experta, el proceso debe ser continuo, no solo vale con aplicar un champú específico sino en seguir cuidando el cabello teñido cada día. “Utiliza un champú para cabello teñido que no contenga sulfatos ni siliconas para que no se dañe la fibra y pierda fácilmente el color”, manifiesta. “Tampoco te olvides del acondicionador, el pelo con color necesita mucha hidratación, ya que tiende a volverse seco y eso repercute en su textura y, por tanto, facilita que el color se vea apagado.”, finaliza diciendo.

Oladimeji Odunsi @oladimeg para Unsplash

Raquel Saiz, de Salón Blue (Torrelavega, Cantabria) aconseja el uso de la mascarilla una vez a la semana “para hidratar la melena con más profundidad” y además pone el foco en la importancia de los lavados. “El lavado facilita que se pierda el color, evita lavarlo tan a menudo y recurre cuando sea necesario a un champú seco, lo mantendrá limpio durante más tiempo”, apunta.

¿QUÉ CHAMPÚ ELEGIR SEGÚN MI TINTE?

“El pelo teñido necesita una vez a la semana matizar el tono con un champú con color. Los rubios y los blancos evitan verse amarillos o anaranjados, aplicando un champú de color violeta. Los canosos, uno silver o plata”, ha explicado la propia Saiz.