Esta fantasía de pantalones anchos floreados de Zara son todo lo que las mujeres de 50 años necesitan para elevar sus looks de vacaciones

Si algo nos gusta de los viernes es esperar el look con el que nos sorprende Carmen Gimeno, y siempre con prendas low cost que nos podemos permitir todas. Y este viernes no podía ser menos y nuestra influencer más 50 favorita nos ha hecho enamorarnos de esta maravilla de pantalones de nueva colección de Zara con estampado floral. Unos pantalones satinados de esos que todas las mujeres de 40 y 50 años van a querer meter en su maleta de vacaciones para hacer de cualquier estilismo elegancia pura ya sea en la playa o en las ciudades del norte de España que hace una temperatura más fresquita.

Por este pantalón nos olvidamos de la rebajas de Zara y no es para menos porque es uno de esos pantalones con tanta personalidad y tendencia que te hacen el look por completo. Y además, no hay nada que nos transporte más al buen tiempo y a la alegría del verano que un estampado floral. Y estos pantalones de nueva colección de Zara no podían ser menos. Porque capítulo a parte daría para hablar la nueva colección de Zara que es toda la moda, la tendencia que necesitamos para los próximos meses en nuestro armario o maleta de vacaciones.

PANTALÓN ANCHO ESTAMPADO (35,95€)

Pantalón flores. FOTO: Zara

Se trata de este pantalón de tiro alto con bolsillos delanteros y falso bolsillo de vivo en espalda. Pernera ancha y cierre frontal con cremallera, botón interior y ganchos metálicos. Una maravilla de pantalón estampado que es pura elegancia, además de fresquito y que te hace un potente look con cualquier combinación de lo más básica.

Carmen Gimeno lo ha combinado con una camisa amarilla de lino anudada a la cintura, sandalias planas de lo más cómodas y fresquitas y un bolso rosa de mano fucsia para darle el toque más chic al estilismo.