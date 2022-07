Este es el kaftán estampado de rebajas de Zara que las mujeres de 40 y 50 años que veranean en el norte van a llevar con pantalones y sandalias planas

¿Cómo van esas compras de rebajas? Ay amiga, si aún no has caído en la tentación de los descuentos, vas a cambiar de idea cuando veas el lookazo que se ha marcado Carmen Gimeno para empezar la semana. Y lo mejor de todo es que es un kaftán y un pantalón de rebajas de Zara que aún está disponible en la web de la marca de Inditex. Así que no tenemos ninguna duda que las mujeres de 40 y 50 años que veranean en el norte o en Marbella van a querer copiarle a Carmen Gimeno este estilismo para su maleta de vacaciones, porque puedes llevar perfectamente el pantalón con una camiseta blanca y al kaftán a modo de vestido. Un look con el que puedes hacer tres estilismo diferente en unas mismas vacaciones.

El caftán reina entre la jet desde el verano pasado, si el año pasado fueron Amelia Bono, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Marbella o en Madrid, el caftánes la prenda estrella.

KAFTÁN MAXI ESTAMPADO PATCHWORK (17,99€)

Kaftán estampado. FOTO: Zara

PANTALÓN ESTAMPADO PATCHWORK FULL LENGTH (19,99€)

Pantalón estampado. FOTO: Zara

¿Conoces los orígenes del caftán? Sus orígenes se remontan al lejano Oriente, era un ‘vestido de honor’ para las grandes ocasiones. La historia lo define como una prenda de origen turco, amplía como una capa, abierta desde el cuello a los pies y con grandes mangas. Se utilizó a principios de siglo como bata casera e inspiró también diversos tipos de abrigos de vestir femeninos de alta costura en los años cincuenta. A partir de los sesenta, las influencias exóticas y hippies dan un nuevo relieve a esta forma. En los 60, diseñadores como Balenciaga o Dior fueron referencia para algunos de sus diseños, y aunque en sus inicios, en los 70, fue la prenda fetiche de las pasarelas con Halston o Yves Saint Laurent, hoy lo vemos como una prenda playera y triunfando cada verano.