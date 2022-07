No hay verano sin beso ni sin el vestido blanco más bohemio con el que Sara Carbonero nos roba el corazón año tras año

No hay verano sin beso ni sin vestido blanco con el que vivir todos nuestros sueños de verano. Y eso es lo que hace Sara Carbonero año tras año, enamorarnos con el vestido blanco más bohemio y bonito que nos traslada a esos atardeceres mágicos. Y no hay nada más bonito en verano que disfrutar con amigos como hace la periodista que se ha ido con su comadre Isabel Jiménez a disfrutar de unos días de esos que luego recuerdas durante todo el año. Pero no solo nos ha enamorado con un vestido blanco, Sara Carbonero también ha lucido un bañador negro de esos que siempre son un básico en la maleta de vacaciones de las que mas saben de moda y esos sombreros que ya hace años que se han convertido en el complemento estrella para la periodista.

Y aunque los vestidos boho se pueden llevar todo el año en una infinidad de versiones, los diseñadores amantes de estas piezas, han introducido innumerables variaciones de este clásico, ideales para llevarlos en la temporada de verano todos los días que quieras lucir cómoda y chic para cualquier ocasión que se presente. Las marcas en las que se puede confiar para tener un buen vestido boho aparecieron con toda su fuerza en 2022, como Zimmermann, Ulla Johnson e Isabel Marant, y Sara Carbonero como buena amante de la moda y las tendencias lo sabe. Aunque esta vez es en blanco, Sara no deja de llevar este estilo durante todo el año.

Sara Carbonero con vestido blanco. FOTO: @saracarbonero

Una imagen con la que Sara Carbonero nos traslada a los días eternos de verano y los atardeceres inolvidables, con los pies descalzos y nosotras nos lo imaginamos a la brisa del mar. Que oye, soñar es gratis y nosotras ya solo queremos soñar con este verano mejor que el anterior y todos esos looks de verano que nos quedan por estrenar en los próximos meses.