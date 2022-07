Amelia Bono está arrasando más que la canción del verano con este bañador rojo de lo más sexy, de marca española y rebajado

Dicen los expertos que hoy llega una DANA y decimos adiós a la ola de calor hasta el jueves, aunque no me lo creo mucho, aquí estamos, delante del ordenador esperando que bajen las temperaturas mientras vemos a las famosas disfrutar de sus vacaciones de verano. Entre ellas, Amelia Bono, que ya hace días que está disfrutando de su paraíso en Marbella y dejándonos looks perfectos para copiar cuando nosotras hagamos nuestra maleta de vacaciones. Si ayer era un caftán bordado precioso y el fin de semana un vestido negro que siempre es elegancia, hoy nos enamora con este bañador rojo de lo más sexy de marca española, rebajado y de efecto tipazo. ¿Qué más podemos pedir? Copiárselo hoy mismo porque está arrasando más que la canción del verano. Porque aún no sabemos cuál será, aunque ‘Despechá' de Rosalía tiene todos los números. Lo que sí tenemos claro, es que este bañador va a triunfar más que la canción del verano.

Se trata de un traje de baño de Ysabel Mora, una firma que tras más de 30 años de trayectoria se ha consolidado, desde Xàteva (Valencia), como una de las firmas de baño más demandadas en nuestro país y en 43 puntos de venta en el mundo. Unos diseños que visten a toda la familia. Su equipo de diseñadoras y patronistas está íntegramente formado por mujeres que “cuidan hasta el más mínimo detalle, teniendo en cuenta cada cuerpo, cada preferencia y estilo”, destacan desde la marca. Mujeres empoderadas que visten a mujeres empoderadas como Amelia Bono.

Bañador transparencias (27,99 euros)

Bañador rojo. FOTO: Ysabel Mora

Bañador rojo. FOTO: Ysabel Mora

Un bañador copa B, icónico rojo en este diseño de tendencia con los laterales transparentes y corte a la cintura que define la silueta. Cierre con cremallera, además cluye foam extraíble para mayor naturalidad. Un bañador rojo perfecto para hacer tipazo y además resaltar el bronceado. ¡Gracias Amelia Bono, por el descubrimiento!