María Fernández-Rubíes vuelve a estar embarazada y nosotras recordamos sus mejores looks premamá

¡Felicidades María Fernández-Rubíes! La influencer vuelve a estar embarazada y como no podía ser de otra manera, lo anunció con reels que cuenta ya con más de 1 millón de visitas. Nos alegramos mucho por ella, pero mucho más por todas aquellas futuras mamás, en otras palabras, volveremos a ver los súper looks que María Fernández-Rubíes nos dejó con su primer hijo. Ella fue un modelo a seguir, para saber como tener que vestir, tanto en un evento de noche, una cena con amigas o cuáles eran los mejores bikinis para presumir de barriguita. Podemos afirmar, que ella fue una inspiración para futuras mamás influencers como han sido Laura Matamoros, María Pombo o Lucía Barcena.

María Fernández-Rubíes no quiso esperar, y ya posó con un bikini con estampado geométrico de Sophie and Lucie. La influencer que está disfrutando de Ibiza junto a María Pombo en la despedida de soltera de su amiga en común, ya está dando pista de cómo serán sus próximos looks de embarazada. Como todavía queda un tiempo para ver su tripita, vamos a recordar sus mejores conjuntos. Si estás embarazada, no pierdas detalle.

5 conjuntos que toda embarazada debe copiar a María Fernández-Rubíes.

Llega el verano y en esta temporada, no vamos a ver la barriguita de María Fernández-Rubíes. Por ese motivo, hemos viajado al pasado en su Instagram y ya hemos localizado el bikini más bonito que todas debemos tener. El estampado de margaritas es ideal y queda genial en la piel bronceada.

Si tienes una boda dentro de poco, este modelo que llevó María Fernández-Rubíes es el adecuado. No pasarás calor, estarás cómoda y además, vas a lucir tripita como una auténtica celebrity. Este tipo de prendas están en Mango o Zara.

Tenemos muy claro, que un peto largo no es adecuado para las temperaturas que están haciendo, pero para el próximo otoño, te vendrá genial. Tenemos claro que María Fernández-Rubíes es una amante de los petos, y tu ahora también. El que lleva en la foto es de Pull&Bear.

El estilo romántico es clave para tener un look premamá. Este tipo de vestidos son los mejores para ir a trabajar, o para esa reunión de última hora. Además, si tienes una comida improvisada, sabes que vas a ir elegante.

¿Y este conjunto hippie? Tanto para dar un paseo por la ciudad, un viaje largo en avión o una larga tarde de compras. Opta por estas camisetas para ir suelta y cómoda en los últimos meses de embarazo. Por cierto, este tipo de diseños te valen para el invierno, porque puedes añadir una de manga larga por dentro.