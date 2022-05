Si estás embarazada y quieres disfrutar de las noches mágicas de verano tienes que copiar el vestido de Violeta Mangriñan

Violeta Mangriñán nos está demostrando cómo ser elegante con mucho estilo durante el embarazo. La influencer es una amante de la moda y de las tendencias, y siempre ha sido una gran inspiración para elevar cualquier look. Ahora que está esperando a su primera hija, Gala, no rebajó el nivel de sus conjuntos. Podemos afirmar que está siendo mucho más atrevida, elegante y sexy que antes. Claramente, está siguiendo el estilo de Rihanna o Georgina Rodríguez. Violeta Mangriñán que se encuentra de vacaciones sin Fabio en Ibiza, nos está dejando auténticos lookazos. Siendo sinceras, nos encantaría tener las prendas de su maleta cuando seamos futuras mamás. De esta manera, la influencer ha demostrado que no hay prendas prohibidas durante un embarazo y que hay que arriesgar para triunfar.

Para un look de playa o de cena en un restaurante junto al mar, solamente tienes que ver las historias de Violeta Mangriñán. Ella escogió a Charo Ruiz, firma española que arrasa entre las influencers. Si María Pombo tiene el caftán y Violeta Mangriñán el vestido más bonito, tú tienes que descubrir las auténticas joyas de esta línea.

Este vestido de Charo Ruiz está diseñado para mujeres embarazadas y para amantes de los vestidos fluidos. Esta prenda es la mejor opción, para ir elegante a cualquier evento y no tendrás que renunciar a la comodidad. Estamos convencidas de que Violeta Mangriñán se enamoró del vestido por varios motivos: el encaje, la forma del escote y el color.

No nos podemos olvidar del bolso del conjunto. Violeta Mangriñán sabe muy bien, que Maje Paris, tiene los bolsos más bonitos para este verano. Tanto el vestido como el bolso, hacen que sea un look de 10 para las futuras mamás.

Como sabemos que te gustó mucho el look de Violeta Mangriñán, hemos hecho nuestra labor de investigación. Aquí tienes las dos piezas que no pueden faltar en tu armario o maleta de verano.

VESTIDO CINDY (596,00 €)

Vestido con escote en forma de “V”. FOTO: Charo Ruiz

MINI CESTA DE PALMA TRENZADA Y PIEL (175 €)

Bolso en forma de cesta de paja. FOTO: Maje Paris

¡Gracias Violeta Mangriñán! Has solucionado el verano a todas las mujeres embarazadas. Seguro que Alexandra Pereira o Marta Pombo copiarán este look.