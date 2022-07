Nos vamos directas a la Feria de Málaga con este top de lunares (y flor) de Zara que Rocío Osorno eleva a necesidad para todas las chicas andaluzas

¡Qué viva Málaga y su Feria! Porque sí amigas, nosotras ya estamos contando los días para que se ilumine (aún más) Málaga con su feria de día y su feria de noche. Y es que si en la Feria de Abril maravillamos con los looks que eligieron las famosas e influencers para ir a disfrutar del albero y las casetas, deseando estamos de ver que estilismos eligen para la Feria de Málaga 2022, se vistan o no de gitanas. ¿Qué look ponerte para ir a la Feria de Málaga? Teniendo en cuenta que es a mediados de agosto, mejor intentar alejarse de la manga larga si no te vas a vestir de flamenca, porque puede ser que acabes desmayada por el calor. Pero ha sido ver el top de lunares y flor de nueva colección de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno y enamorarnos. También os digo, menos mal que ya lo tengo en mi armario porque estoy segura que va tardar muy poquito en agotarse.

Y es que si algo tenemos claro es que Rocío Osorno se enamora al momento, como si de William Levy se tratara, de todas las prendas de Zara que juegan con los volúmenes tan en tendencia. Da igual que sea un vestido, una falda o un top. No puede faltar en el vestidor de Rocío. Un vestidor que ya puede ser grande, porque si no no entendemos como le cabe toda la ropa de Zara que se compra cada semana.

Top lunares rosa (22,95 euros)

Top lunares rosa. FOTO: Zara

Un top de escote asimétrico y manga sisa de nueva colección de Zara con detalle de flor en relieve en mismo tejido que es perfecto para llevarlo de forma más elegante con un pantalón negro como Rocío Osorno o una blanco, o con vaqueros para un estilo más casual durante el verano.