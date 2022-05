El incidente de Victoria Federica en la Feria de Abril que habría implicado al CNI

La Feria de Abril ha vuelto con todo su esplendor después de dos años de pandemia de coronavirus, y son muchos los rostros conocidos que se han trasladado hasta la Capital Hispalense para disfrutar de estos días de fiesta, cultura y tradición. Como no podía ser de otra forma, Victoria Federica, muy ligada a Andalucía, no ha querido perderse esta importante cita en Sevilla y se ha reunido allí con sus amigos para pasarlo en grande. Sin embargo, un molesto incidente podría haber empañado sus días de celebración... No se trata de un asunto baladí, puesto que incluso habría necesitado la ayuda del CNI.

Así lo asegura el periodista Jesús Manuel Ruiz en ‘ESdiario’. Según su testimonio, Victoria Federica perdió su móvil, un iPhone 13, en la noche del domingo mientras se encontraba de fiesta en la Feria de Abril. En cuanto se percató, la hija de la infanta Elena se dirigió a las autoridades para denunciar el extravío o el robo, y es entonces cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entra en juego. Se entiende que en el teléfono de la sobrina del Rey Felipe VI puede haber información comprometida para Casa Real, y comienza un operativo para localizarlo cuanto antes.

Finalmente, la búsqueda termina con final feliz y encuentran el móvil de Victoria Federica en una de las casetas de la Feria de Abril, aunque la hija de la infanta Elena todavía no lo habría recibido. Jesús Manuel Ruiz asegura que las autoridades siguen investigando para encontrar al supuesto ladrón, aunque no se debería descartar la hipótesis de la pérdida.

Por su parte, Victoria Federica ha continuado compartiendo imágenes y vídeos de sus fiestas en la Feria de Abril a través de sus redes sociales, por lo que parece que la joven ya se ha hecho con otro móvil de repuesto, a la espera de que le devuelvan el suyo.

Mientras, continúan los rumores de distanciamiento entre Victoria Federica y Jorge Bárcenas. Aunque la pareja ya desmintió hace semanas, a través de una romántica fotografía, una supuesta crisis, las habladurías han regresado a raíz de la ausencia del DJ en la Feria de Abril. Además, la quinta en la línea de sucesión al trono tampoco ha acompañado a su pareja a sus últimos trabajos, algo extraño en ella, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha convertido en su mayor fan y nunca faltaba a sus sesiones.