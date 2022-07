Así se hacen las francesas el moño de bailarina más envidiado por todas las mujeres

Las francesas son unas de las mujeres más estilosas del mundo. Su estilo y las claves de su armario son analizadas por todo tipo de expertos en moda. Redactores, estilistas y diseñadores vuelven una y otra vez a estudiar los códigos de vestimenta que hacen a estas mujeres tan estilosas. Una forma de encontrar el significado de ese “charm” o “allure” que tantas portadas protagonizado y cuyas musas se han convertido en auténticos iconos atemporales de estilo. Pero no solo es una cuestión de moda. Su forma de vivir, su dieta (o la falta de ella), su obsesión (real o no) por el vino y sus trucos de belleza también son motivo de un análisis exhaustivo.

Pero hoy queremos centrarnos en lo que podíamos equiparar a un básico de un fondo de armario pero a nivel de belleza. Y no, no se trata del pintalabios rojos, aunque podría ser. Si no de un peinado que podríamos definir como el más recurrente de las mujeres francesas en cualquier época del año, pero especialmente en verano, cuando el calor, la playa o la piscina nos empujan casi inconscientemente a recogernos el pelo. Así que nada mejor que hacerlo de la manera más cool posible. Y para ellas esto es mediante el famoso moño francés.

También conocido como moño de bailarina, consiste en un ligero recogido de aspecto descuidado y fácil que suele incluir algunos mechones sueltos. Aunque su aspecto descuidado es solo eso, pura apariencia, ya que puede resultar mucho más difícil de realizar de lo que parece. Por eso hemos querido recurrir a ellas para aprender cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Apunta:

-El primero de ellos sería hacernos una coleta más bien alta y un poco tirante, dejando los mechones delanteros que queramos fuera de la goma.

-El segundo consistiría en dividir la coleta en dos mechones, retorcerlos un poco y hacer un nudo con ella en la parte delantera.

-Después llevar los extremos hacia atrás, seguir retorciendo, y realizar otro nudo, pero esta vez en la parte posterior de la coleta.

-Seguir haciendo esto de delante atrás hasta que queda poco pelo, y procedemos a sujetarlos alrededor del moño que se ha formado mediante pinzas.

-Una vez conseguido el moño procedemos a acomodar el flequillo, al que daremos volumen con un cepillo redondo de madera y un poco de secador.

-Sujetamos los mechones delanteros a los lados de la cabeza con una pinza, mejor si es del mismo color que nuestro pelo.

Recuerda que puedes echarte un poco de fijador para que aguante más, pero nunca abusar de ello, ya que la clave es que parezca natural y despeinado.