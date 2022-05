Trucos de profesional para escoger el mejor peinado nupcial y así ser la novia más espectacular y elegante

Días antes de la boda, cualquier novia, sin importar la edad, está revisando el más mínimo detalle, tanto del vestido, del maquillaje, de cómo van a estar decoradas las mesas y del peinado. En menos de dos meses, Marta Lozano y Teresa Andrés van a ser las primeras novias de la temporada, y nos vamos a fijar en el vestido de novia, y por supuesto, en su beauty look. No tenemos ninguna duda, que ambas influencers van a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Si ya lo están consiguiendo con sus cenas de pedida, imagínate cómo serán sus looks nupciales. Si dentro de poco, te toca a ti, decir “sí, quiero”, no pierdas detalle de los trucos de profesional para escoger un buen peinado de novia.

Todos los detalles en el look final que al final has escogido, será decisivo para cómo te veas. El peinado es igual de importante que el vestido, y por ese motivo, tienes que conocer los mejores consejos para ser la novia más elegante de la temporada. Aunque tengas un vestido de Alta Costura, si el maquillaje o el peinado no están acordes a la forma del rostro, puede estropear el día más especial de tu vida.

¿Novia y francesa? El resultado es ser la mejor guía de inspiración. Camille Charriere con más de 1 millón de seguidores en Instagram, dejó claro cómo puede ser una novia con una melena salvaje, natural y elegante. En el mundo de los peinados de las novias, nada está escrito. La clave es seguir el estilo de una misma y no sentir que estás disfrazada.

En La Razón Lifestyle hemos hablado con dos profesionales en el peinado de novias. Ambos expertos tienen la llave, para conseguir el mejor beauty look o por lo menos, saber qué corte o color te queda mejor dependiendo de la forma de tu rostro.

“Primero de todo, la futura novia tiene que conocer cómo es su rostro. La clave para encontrar el mejor peinado es tener en cuenta las facciones, es decir, si tiene el rostro redondo no puede apostar por un flequillo, ni tampoco por un cabello corto”, argumenta Felipe Marto, estilista de novia para revistas del sector nupcial.

“Una novia puede llevar el pelo suelto o recogido, el día de su boda. Las tendencias en el cabello han cambiado, y muchas novias optan por un pelo salvaje, pero muy bien peinado”, describe Felipe y continúa explicando que “es controlar el volumen. De esta manera, el rostro no estará tapado”.

Elena Salgado, profesional de cabello nupcial afirma que “el mejor recogido tiene un toque romántico, como el que llevó Nicola Peltz. Ella escogió un peinado noventero, tanto por el flequillo como por el resultado final”, e indica que “ella utilizó la inspiración del peinado de Claudia Schiffer. Siempre está bien que la novia tenga una referencia cuando llega al salón de belleza. Así el trabajo es más sencillo”.

“Uno de los rostros más complicados es el cuadrado”, describe Felipe y alega que él para dejar de 10 a cualquier novia, “siempre reviso su perfil de Instagram, para saber cómo es su pelo en su día a día”.

Siguiendo el mismo discurso que Felipe, Elena finaliza determinado que una novia para conseguir el mejor peinado “no es mala idea seguir las tendencias de 2022 como son: el moño bailarina, recogidos desenfadados, trenzas medievales o suelto y con ondas”.