10 prendas básicas y de fondo de armario que son claves de éxito este verano para mujeres de 20 a 50 años

En estos días de mucho calor, solamente queremos escoger aquellas prendas que sean “fresquitas”, cómodas y repletas de tendencias. Instagram es nuestra mejor guía de inspiración, debido a que las celebrities e influencers no paran de ir a conciertos, salir a comer a nuevos restaurantes o de coger aviones para irse de vacaciones. Todas ellas saben, que tienen que tener una serie de prendas que se puedan combinar entre sí, para diseñar conjuntos virales que podamos replicar nosotras después. Ahora que nos toca el turno, de irnos de escapada express con amigas, tu madre o tu pareja, necesitamos esas prendas mágicas que son esenciales. No te preocupes, porque vas a tener mejor fondo de armario que Victoria Federica o María Pombo. Te aseguramos que ninguna mañana, a la hora de ir a trabajar, te tengas que preguntar “¿qué me pongo?”.

Crochet, color blanco, tiro bajo, vestido mini o estampados étnicos son algunas de las claves. Siguiendo las anteriores tendencias, vas a tener esas 10 prendas básicas y de fondo de armario este verano. Serás la reina en la playa, bajando de un avión o entrando a ese club para bailar toda la noche. ¡No pierdas detalle! Por cierto, las prendas “made in Spain” no faltan en este listado.

10 prendas básicas para el verano 2022

GIORGINA (220,00 €)

Blusa de gasa con texturas. FOTO: martina maletti

¿Qué nos dices de esta blusa de gasa? Tiene todo lo que queremos en verano, y es perfecta para llevar de lunes a domingo. La prenda pertenece a la diseñadora Martina Maletti. Es una buena ocasión para conocer nuevas firmas de moda.

PANTALÓN ANCHO ESTAMPADO (39,95€)

Pantalón estampado de tiro alto. FOTO: Zara

Un pantalón estampado en el armario es esencial. No importa si es de tiro alto o bajo, pero los colores y las formas tiene que estar presentes. Esta prenda que hemos encontrado en Zara es perfecta para compartir. Piensa que ahorras espacio en el armario para novedades.

BERMUDA DENIM PRINT SMILEY FLOR (25,99 €)

Bermudas vaqueras con emoticonos. FOTO: bershka

Al igual que un pantalón estampado es un básico, unas bermudas este verano, también lo son. A nosotras nos han encantado estas de Bershka. Queda fenomenal con una camisa blanca.

VESTIDO LARGO GASA RAMO FLORES MUJER (175,00 €)

Vestido largo con estampado de flores. FOTO: IKKS

¿Y lo bien qué quedan estos vestidos largos? IKKS lanzó los vestidos largos más bonitos para este verano. Si tenemos que escoger uno, hemos preferido este con estampado floral que hasta nos serviría para ser la mejor invitada de cualquier evento.

SLOGGI SHORE FLOWER HORN ONE PIECE (35,95 €)

Bañador estampado. FOTO: Sloggi

No podía faltar un bañador en esta lista. Como nos gusta que salgas de la zona de confort, te mostramos un bañador de Sloggi. Esta marca tiene como objetivo que estes cómoda en todo momento. ¡Son muy bonitos!

TOP CROP VAQUERO (19,99 €)

Top crop en verde marino vaquero. FOTO: Mango

Los noventa son esenciales para entender las nuevas tendencias. Este top crop denim de Mango es el mejor, para empezar con prendas arriesgadas, atrevidas y sexy. Presume de vientre.

BLUSON BORDADOS (35,99 €)

Blusa negra con estampado étnico. FOTO: Sfera

Olvídate del mito de no poder llevar prendas negras en verano. Esta blusa de Sfera con bordador étnicos, es la mejor representación del color negro en días de mucho calor. Utiliza unas bermudas vaqueras o una mini falda negra.

VESTIDO ANA (125,95 €)

Vestido de invitada de boda. FOTO: WHITE&ONE

Si tienes una boda, comunión, bautizo o un evento especial, este vestido te salvará. Sirve tanto para mujeres de 20 a 50 años, y además moldea la figura al momento. Todo el mundo te preguntará de dónde es.

BOLSO PELOTA RUGBY PIEL VERDE NEÓN (235 €)

Bolso verde neón en forma de pelota. FOTO: Bimba y Lola

Un bolso también es una prenda básica y hay que renovar este accesorio cada temporada. Bimba y Lola diseñó una serie de prendas que nos tienen enamoradas. Mira este bolso en forma de pelota, es una auténtica fantasía.

SANDALIAS DE PIEL COLOR CUERO CON ADORNOS MULTICOLOR PARA MUJER LACONI (54,95 €)

Sandalias con adornos multicolor. FOTO: gioseppo

Por último y muy importante, es tener unas buenas sandalias. Gioseppo diseñó unos zapatos, muy fáciles de combinar y lo más importante, no tendrás dolor de pies.