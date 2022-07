Este es el estilo safari que llevan las mujeres de 50 y que puedes encontrar en Zara

Parece que hay modas o tendencias que solo son aptas para ciertos grupos de edades, especialmente ese comprendido entre los 20 y los 30 años. Pero las mujeres, y sobre todo últimamente Instagram nos demuestran día a día, o mejor dicho foto a foto, que la moda no tiene edad, y por eso es cada vez más habitual ver a mujeres de más de 50 ser las pioneras en lucir ciertas arriesgadas y atrevidas tendencias que podemos emular sin gastarnos mucho dinero, ya que podemos comprarlas en Zara.

La firma de Inditex se ha convertido en lo más democrático en lo que a moda se refiere, y por ello no es extraño encontrar que allí acudan a comprar desde mujeres de 60 años hasta jóvenes de 15. Pero la clave quizás no está tanto en las prendas si no en cómo saber lucirlas y combinarlas para conseguir un estilo único y hasta lujoso.

Para ello recurrimos a una de nuestras expertas favoritas, la influencer Pilar de Arce, que en nuestra opinión no es solo una de las instagrammers más elegantes de España, si no te consigue revalidar el título año tras año, demostrando cada día que la edad no solo está reñida con el estilo, si no que puede enseñarnos muchas cosas.

Una de las últimas cosas que hemos aprendido de ella es la forma de lucir el estilo safari con pantalones cargo (una de las tendencias de los 2000 más complicadas de las que han vuelto y que ha lucido hasta Victoria Federica).

Camiseta básica tirantes, de Zara (6,95 euros)

Camiseta básica tirantes, de Zara FOTO: zara

Pantalón cargo straight, de Zara (25,95 euros)

Pantalón cargo straight, de Zara FOTO: zara

Para combinarlo pilar solo ha necesitado una sencilla camiseta de tirantes a juego, unas sandalias de plataforma de esparto y sus complementos infalibles e imprescindibles, maxi gafas de sol y accesorios dorados.