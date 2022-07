Pilar de Arce tiene el vestido de estampado étnico que van a querer todas las mujeres de 50 para las tardes de verano

Cuando media España se encuentra totalmente inmersa en otra ola de calor, parece que lo único que nos apetece es no movernos de la piscina o de debajo del aire acondicionado. Pero si tenemos que vestirnos y salir a tomar algo para disfrutar de las terrazas, de recorrer ese destino idílico donde nos encontramos de vacaciones o simplemente de aprovechar el tiempo libre, seguramente que la duda sobre qué ropa ponernos sin asfixiarnos en el intento venga a la cabeza de todas nosotras.

Antes estas inclemencias climatológicas nosotras somos unas fervientes defensoras de los vestidos. Pero no de cualquiera, si no de los vestidos midi estampados. El largo midi es perfecto para estar cómodo sin miedo a enseñar demasiado o que al agacharnos nos pase una mala jugada, mientras que el estampado de flores o variantes, como el print étnico, aunque son unos de nuestros favoritos durante todo el año, es especialmente en verano cuando parecen brillar con todo su esplendor. Por ello no es casualidad que las mujeres de más de 50 años y más estilosas recurran año tras año a esta pieza que nunca pasa de moda. Si hace tan solo unos días lo hacía Carmen Lomana con un vestido bicolor de la firma inglesa Rixo, hoy le ha tocado el turno a Pilar de Arce.

La influencer ha aprovechado el buen tiempo para darse un paseo por San Sebastián luciendo un original diseño en color verde intenso con motivos en fucsia de la firma 7Gallos, una de las tiendas a las que más recurre

Vestido largo de cuello redondo y escote en pico con lazada, de 7Gallos (43 euros)

Pilar ha combinado su vestido con unas sandalias de tacón ancho también en verde y un maxi bolso de ganchillo que es perfecto tanto para ir a la playa como para una tarde de compras.